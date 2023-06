Diesel-Skandal: VW-Kunden müssen künftig beim Gebrauchtwagen-Kauf Erklärung abgeben

Von: Amy Walker

Die Deutsche Umwelthilfe warnt VW-Kunden vor einer neuen Erklärung, die sie beim Kauf eines Dieselautos unterschreiben sollen. Der Konzern verteidigt das Vorgehen als „transparente Kommunikation“.

Wolfsburg – Der deutsche Autobauer Volkswagen wird Käufer von Diesel-Gebrauchtwagen künftig um die Abgabe einer Erklärung zu Abschalteinrichtungen („Thermofenster“) bitten. In dem Schreiben wird unter anderem darüber informiert, dass das betreffende Auto in Zukunft zurückgerufen werden könnte und „Auswirkungen auf den Wiederverkaufswert der Fahrzeuge“ denkbar seien. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sieht darin einen Versuch des Konzerns, mögliche Schadenersatzklagen in Zukunft zu unterbinden.

DUH: Erklärung ist „Verbraucherbetrug“

„Ich kann nur jedem, der den Kauf eines Diesel-Gebrauchtwagens derzeit in Erwägung zieht, dringend raten, um die Vertragshändler des VW-Konzerns einen weiten Bogen zu machen“, sagt der DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch als Reaktion auf das Schreiben. Es handele sich hiermit um „Verbraucherbetrug“ und einen Versuch, „jahrelanges rechtswidriges Handeln“ auf den Kunden abzuladen.

Betroffen sind Diesel-Fahrzeuge der VW Gruppe, die zwischen den Jahren 2000 und 2017 hergestellt wurden. Auch einige Autos, die nach 2017 produziert wurden, haben die beanstandete Software. Dabei handelt es sich um genau die Fahrzeuge, die sogenannte „Thermofenster“ installiert haben, die das Verwaltungsgericht Schleswig und der Europäische Gerichtshof für unzulässig halten. Die Autos beinhalten demnach eine Software, die die Abgasreinigung in einem Temperaturbereich zwischen –15 Grad und 40 Grad abschaltet. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

VW widerspricht: Kunden werden umfangreich informiert

Ein Volkswagen-Sprecher erklärte am Montag auf Anfrage, dass es sich bei dem Schreiben um etwas „alles andere als frevelhaftes“ handele. Die Erklärung sei Ausdruck „transparenter Kommunikation gegenüber Kundinnen und Kunden“. Aus Sicht des Konzerns dienten die Thermofenster dem Schutz der Motoren. Der entsprechende Rechtsstreit könnte sich womöglich noch jahrelang hinziehen, hieß es. Dadurch sei es noch völlig ungewiss, „ob überhaupt Ansprüche von Kundinnen und Kunden gegenüber Volkswagen im Zusammenhang mit den betreffenden Funktionen bestehen könnten“, so der VW-Sprecher.

Wenn ein Kunde diese neue Erklärung liest und sich dann entscheidet, das Auto nicht mehr zu kaufen, sei das natürlich möglich. Wer das Schreiben nicht unterzeichne, könnte das Auto dann aber auch nicht kaufen, bestätigt VW. „Mit der Unterschrift des Kunden unter der Kundeninformation kann sichergestellt werden, dass der Kunde diese auch wirklich erhalten hat und vor dem Kauf über alle relevanten Informationen verfügt.“ Die unterschriebenen Erklärungen werden von den Händlern archiviert.

Die Kundeninformation wurde an alle Händler der VW-Gruppe in Europa geschickt. Neben Volkswagen gehören die Marken Audi, Porsche, Skoda und Seat dazu.