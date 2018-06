Aus diesem Grund brauchen Sie für die Bewerbung bald kein Anschreiben mehr

Wer einen Job sucht, hängt meist eine ganze Weile am Bewerbungsschreiben. Selbst was ausdenken oder kopieren? Manche Unternehmen verabschieden sich davon nun.

Berlin - Darüber hat sich bei der Jobsuche wohl jeder schon mal den Kopf zerbrochen: Was schreibe ich als ersten Satz ins Bewerbungsschreiben? Bisher gilt ein Anschreiben als Pflicht. Das könnte sich aber langsam ändern.

Deutsche Bahn will auf Bewerbungsschreiben verzichten

Die Deutsche Bahn zum Beispiel will bei angehenden Azubis künftig auf das Bewerbungsschreiben verzichten. Ab Herbst soll es möglich sein, über eine Online-Plattform nur noch Lebenslauf und Zeugnisse einzureichen. "Wir wollen es den Bewerbern so einfach wie möglich machen", sagt Personalerin Carola Hennemann.

Sie leitet die Personalgewinnung in Baden-Württemberg und ist bundesweit für die Einstellung von Ingenieuren zuständig. Der Staatskonzern sucht händeringend neue Mitarbeiter, weil Tausende Kollegen in den Ruhestand gehen. Allein dieses Jahr sollen rund 19.000 Kollegen eingestellt werden, darunter 3600 Auszubildende.

"Für Schüler ist so ein Motivationsschreiben schon schwierig", sagt Hennemann. Auch andere seien froh, wenn sie nicht so viel schreiben müssten. "Wir prüfen die Motivation der Bewerber sowieso noch mal in einem Gespräch ab." Der Konzern überlegt, bei welchen Berufsgruppen er noch auf das Motivationsschreiben verzichten könnte.

Lufthansa: Nur noch Anschreiben von Azubis

Auch die Lufthansa überdenkt das Anschreiben. Sie verlangt es noch von Azubis. Bei verschiedenen Berufsgruppen aber reicht seit Frühjahr eine Kurzbewerbung ohne das klassische Anschreiben, etwa bei Flugbegleitern oder IT-Mitarbeitern. Das solle ausgeweitet werden, sagte eine Sprecherin der Fluggesellschaft. "Die Motivation lässt sich sehr gut im Bewerbungsgespräch abfragen."

Auch Rossmann zieht mit

Auch bei der Drogeriemarktkette Rossmann brauchen manche Gruppen seit rund einem Jahr kein Anschreiben mehr. "Letztendlich liegt es beim Bewerber, ob er uns ein Anschreiben schicken möchte", erklärt Sprecherin Nadine Leinewerber. Bei Azubis interessiere sie dagegen die Motivation noch. Der Softwarekonzern SAP legt nach eigenen Angaben ebenfalls weniger Wert auf alte Formalitäten.

SAP: "Wir wollen keine Barrieren schaffen"

Stattdessen sei wichtig, was Kandidaten als Individuum ausmache, sagt SAP-Personalchef Cawa Younosi. "Die Form, wie das transportiert wird, ist nachrangig." Ob mit oder ohne Anschreiben, online per LinkedIn-Profil oder digitalem Lebenslauf; Vorstellung per Video oder klassisch. "Wir wollen keine Barrieren schaffen, die besten Talente für uns zu gewinnen." Auch die Berliner Verkehrsbetriebe BVG prüfen, ob sie bei Azubis das Anschreiben streichen.

Andere Unternehmen halten am Bewerbungsschreiben fest

Beim Autobauer Daimler und der Berliner Stadtreinigung ist das Anschreiben noch gefragt. Die Post plant auch keine Änderung. Und auch der Medizinkonzern Fresenius verlangt von Azubis weiterhin ein klassisches Bewerbungsschreiben. "Es hilft, sich ein besseres Bild vom Bewerber zu machen", sagt ein Sprecher am Montag.

Wichtigkeit des Anschreibens geht zurück

Nach Einschätzung der Jobbörse Monster.de nimmt die Bedeutung des Anschreibens ab. Bewerber seien zwiegespalten: Sie wollten sich mit dem Schreiben einerseits abheben, auf der anderen Seite solle es aber schnell gehen, erklärt Marketingdirektorin Katrin Luzar. Kandidaten würden sich oft auch mobil via App bewerben. Alle wichtigen Dokumente hätten sie dann in der Regel dabei - "außer eben das Anschreiben".

"Die Unternehmen selbst wiederum wissen auch, dass Anschreiben häufig kopiert werden und dass es für die Bewerber relativ schwierig ist, regelmäßig passgenaue und individuelle Anschreiben zu formulieren", erklärt Luzar. Sie beobachtet auch noch eine andere Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt: "Das Machtverhältnis zwischen Bewerbern und Unternehmen hat sich mittlerweile auch verschoben."

Prognose: Arbeitslosenzahl wird weiter sinken

Denn die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist für viele Menschen gut wie seit Anfang der 1990er Jahre nicht mehr. Die Arbeitslosenzahl dürfte auch in diesem Jahr weiter sinken, wie Volkswirte deutscher Großbanken schätzen. Viele Unternehmen suchen händeringend Leute - und konkurrieren dabei um Kollegen.

"Die Kandidaten wissen sehr gut, wie viel sie wert sind - sie werden passiver", teilt Luzar mit. Viele wollten lieber angesprochen werden. "Gerade in Bereichen wie IT und Ingenieurswesen herrscht bei den Bewerbern recht viel Zuversicht, dass man einen guten Job findet."

Ingenieure stehen auch auf der "Gesucht"-Liste der Bahn. Das Unternehmen sucht aber auch Fahrdienstleiter, Service-Mitarbeiter oder Busfahrer. Die Hälfte der Belegschaft wird den Konzern in den kommenden zehn Jahren aus Altersgründen verlassen. Einen Engpass gibt es auch bei Lokführern. Hier bemühen sich der Staatskonzern Bahn und seine privaten Wettbewerber seit geraumer Zeit stärker um Nachwuchs.

"In Regionen, in denen wir Vollbeschäftigung haben, ist die Suche natürlich schwieriger, in Bayern und Baden-Württemberg zum Beispiel", sagt Hennemann. Die Bahn schult deswegen Quereinsteiger, sucht im Ausland und zahlt Mitarbeitern 1500 Euro Bonus, wenn sie einen neuen Kollegen werben. Und manchmal reicht auch eine Handykamera im ersten Schritt: Bewerben können sich Leute auch mit einem 30-Sekunden-Video.

Die richtige Ansprache: Was in eine Online-Bewerbung gehört

Wer sich online für einen Job bewirbt, steht oft vor der Frage: Was gehört in die Bewerbung? "Wenn es nicht explizit anders verlangt wird, sollte man zu jeder Bewerbung ein Anschreiben verfassen. Das wird von Personalern in der Regel als Standard erwartet", erklärt Karriereberater Christoph Burger aus Herrenberg bei Stuttgart. Eine Ausnahme gilt nur, wenn ein Unternehmen explizit kein Anschreiben verlangt. Ansonsten gilt: Das Anschreiben sollte in normaler Schriftgröße verfasst sein, einen Briefkopf enthalten und auf eine Seite passen. Es ist also ein Fehler, eine kleinere Schrift zu wählen, damit möglichst viel Text auf eine Seite passt.

Bei einer Bewerbung per Online-Formular ist es häufig einfach. Da zeigen die Felder meist klar an, welche Angaben gefordert sind. "An solche Vorgaben sollten sich Bewerber unbedingt halten", sagt Burger. Besteht zusätzlich die Möglichkeit, Unterlagen hochzuladen, sollte man diese Option ruhig nutzen.

Verschickt ein Bewerber seine Unterlagen hingegen per E-Mail, rät Burger: "Erstellen Sie eine PDF-Datei, die alle Unterlagen enthält - also das Anschreiben, den Lebenslauf sowie die Zeugnisse." Das ist übersichtlicher, als einzelne PDF-Dateien in den Anhang der E-Mail zu packen. Zusätzlich empfiehlt Burger: "Auch das E-Mail-Textfeld muss eine Aussage transportieren." Bewerber sollten diesen Raum nutzen, um ihr Anliegen zu formulieren. "Schreiben Sie in wenigen, kurzen Sätzen, warum Sie für den Job geeignet sind", sagt Burger.

