3,5 Prozent: ING hebt Zinsen für Neukunden erneut an

Von: Lisa Mayerhofer

Die ING erhöht die Zinsen für Neukunden beim Tagesgeld abermals. © Hannelore Förster/Imago

Die ING erhöht die Zinsen aufs Tagesgeld für Neukunden erneut. Damit geht das Rennen um die Kundschaft in die nächste Runde - sehr zur Freude der Sparer.

Frankfurt am Main – Die Onlinebank ING treibt weiter die anderen Banken vor sich her und erhöht die Zinsen für Neukunden erneut. Ab Dienstag bietet die ING Neukunden befristet für sechs Monate 3,5 Prozent auf Tagesgeldkonten, berichtet das Handelsblatt. „Der Wettbewerb um Einlagen wird intensiver“, sagte ING-Privatkundenchef Daniel Llano am Montag auf der Handelsblatt-Tagung Zukunft Retail Banking.

Erst im April hat die Direktbank die Zinsen aufs Tagesgeld auf drei Prozent für sechs Monate angehoben – nicht nur für Neukunden. Auch Bestandskunden bekamen den höheren Zins für jeden Euro Neueinlage bis 25. April.

ING bietet 3,5 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld

Mit diesem Angebot schiebt sich die Onlinebank im Anbieter-Ranking mit den attraktivsten Zinssätzen aufs Tagesgeld weiter nach vorne. Laut dem Handelsblatt, das sich auf das Vergleichsportal Verivox beruft, erhalten Neukunden nur bei der Suresse Direkt Bank, die zur spanischen Großbank Santander gehört, sowie bei der Raiffeisenbank Hochtaunus höhere Zinsen.

Aber der Konkurrenzkampf unter den Banken wird wieder härter geführt – schließlich lässt sich mit den Neukunden jetzt wieder gutes Geld verdienen. Seit der Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) im Juli müssen Banken nämlich keine Zinsen mehr zahlen, wenn sie Geld bei der Notenbank parken, sondern verdienen daran. Es lohnt sich also, immer mehr Kunden mit mehr Einlagen anzulocken. Auch Bestandskunden bekommen bei vielen Banken und Sparkassen wieder Zinsen auf Tagesgeld, in der Regel aber weniger als Neukunden.

Direktbank will deutliches Kundenwachstum erreichen

Allerdings lassen sich viele Banken – darunter auch viele Sparkassen und Volksbanken – noch Zeit, die verbesserten Konditionen auch an ihre Kunden weiterzugeben und bieten nur wenig bis gar keine Zinsen aufs Tagesgeld. Auf die hat es die ING abgesehen. Die Direktbank strebt nach einem Gewinnrückgang 2022 wieder ein deutlich stärkeres Kundenwachstum an. „Bei dem heutigen Zins ist jedes Wachstum profitabel“, hatte ING-Deutschland-Chef Nick Jue Anfang Februar gesagt.

Mit Material der dpa