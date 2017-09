Preis-Schock: Butter jetzt so teuer wie nie!

Aldi schlägt 20 Cent drauf

+ © David-Wolfgang Ebener Butter kostet bei Aldi derzeit so viel, wie noch nie seit der Euro-Einführung 2002. © David-Wolfgang Ebener

Butterpreise beim Lebensmittel-Discounter Aldi sind erneut gestiegen. Die Preis für Deutsche Markenbutter in der untersten Preislage kosten nun 20 Cent mehr, also 1,99 Euro. So viel wie nie.