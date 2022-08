Diskussion über Trinkgeld und Löhne in der Gastronomie

Viele Nutzer auf Twitter finden, man sollte nicht nur Trinkgeld geben, sondern die Löhne in der Gastronomie erhöhen.

Nachdem Moderatorin Anja Reschke auf Twitter von den Erfahrungen einer Kellnerin in Hamburg berichtet hat, ist eine Diskussion über Trinkgeld und die Löhne im Gastgewerbe entstanden. Karl Lauterbach mischte sich ebenfalls in die Diskussion ein und schrieb, dass er es „unverständlich“ finde, dass das Trinkgeld angesichts der „Gefahr der Ansteckung“ nicht großzügiger ausfalle. Dafür bekam er Kritik von Nutzern auf Twitter.

BuzzFeed.de fasst hier die Meinungen zum Trinkgeld und den Löhnen in der Gastronomie zusammen.