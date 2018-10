Drogeriemarkt-Kette will hunderte neue Filialen eröffnen - scheitert aber an diesem Problem

Die Drogeriemarkt-Kette dm sieht in Deutschland enormes Neueröffnungs-Potzenzial - kommt aber dennoch mit seinen Expansionsplänen nicht so wie gewünscht voran.

Obwohl Deutschlands größte Drogeriemarktkette dm mit der Expansion nicht so schnell vorankommt wie geplant, sieht deren Chef Erich Harsch noch viel Potenzial für Neueröffnungen. „Ein paar Hundert sind sicher noch drin“, sagte Harsch der Zeitung „Heilbronner Stimme“ (Montag). „Es gibt noch viele Optimierungs- und Verbesserungsmöglichkeiten in ganz Deutschland, nicht mehr ganz so viele wie früher, aber immer noch viele.“

Im vergangenen Geschäftsjahr (1. Oktober 2017 - 30. September 2018) war die Zahl der dm-Märkte bundesweit auf 1956 Märkte angestiegen. Jedoch war es der Firma zufolge zu einigen geplanten Neueröffnungen nicht gekommen, weil es an Ressourcen in der Baubranche fehlte oder zu lange Genehmigungsverfahren dies verhinderten. An sich sollten im vergangenen Geschäftsjahr zwischen 80 und 90 dm-Märkte neu eröffnet werden. Tatsächlich waren es dann 64.

