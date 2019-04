dm und Rossmann werfen Produkte aus dem Regal - wegen möglicher berauschender Wirkung

Die Drogeriemarkt-Riesen Rossmann und dm haben nun beliebte Produkte aus den Regalen verbannt. Der Grund klingt kurios.

Update 25. April 2019: Immer wieder verschwinden Artikel dauerhaft aus den Filialen deutscher Drogerieketten. Das betrifft nun auch eine Reihe von Ölen, die dm und Rossmann zum Teil erst vor kurzer Zeit in ihr Sortiment aufgenommen haben.

CBD-haltige Öle nicht mehr im Angebot bei dm und Rossmann

Grund für die Streichungen ist der Wirkstoff Cannabidiol, kurz CBD, der in den Ölen enthalten sein soll und aus der weiblichen Hanfplanze, also aus Cannabis, gewonnen wird. Dieser kann in vielerlei Produkten zum Einsatz kommen, beispielsweise Kaugummis - oder eben auch Kosmetika.

Zwar geht man nicht davon aus, dass CBD, solange es nicht in außergewöhnlich großen Mengen konsumiert wird, eine berauschende Wirkung haben kann, umstritten bleibt der Stoff aber trotzdem.

Denn obwohl er, wie unter anderem chip.de meldet, toxikologisch nur als „geringfügig psychoaktiv“ eingestuft wird, sind seine Wirkweisen noch nicht umfassend erforscht. Beispielsweise ist man sich noch uneinig, welche Folgen der Konsum von Cannabidiol speziell in Kombination mit Medikamenten wie Antiepileptika haben kann.

dm und Rossmann: Juristische Entwicklungen bei CBD-haltigen Produkten werden überprüft

Nicht zuletzt aus diesem Grund ist der Verkauf CBD-haltiger Produkte juristisch noch nicht abschließend geregelt. Auf Nachfrage von chip.de erklärten sowohl Sprecher von Rossmann als auch dm, ihre CBD-haltigen Öle ab sofort aus dem Verkauf zu nehmen.

Momentan überprüfe man die juristischen Entwicklungen in Bezug auf den Verkauf dieser Produkte, deshalb gelte der Verkaufs-Stopp auch nur zunächst und nur für CBD-haltige Öle. Andere Kosmetika oder auch Kaugummis, die auf Basis von Cannabidiol hergestellt werden, seien - zumindest vorerst - nicht betroffen.

dm verbannt Soda-Stream-Wassersprudler aus dem Sortiment

Erstmeldung vom 20. April: Karlsruhe - dm-Kunden, die gerne ihren Soda-Stream-Wassersprudler bei der Drogeriemarkt-Kette mit neuen Gas-Kartuschen auffüllen möchten, suchen diese mittlerweile vergeblich in den Regalen. Auch den Sprudler selbst gibt es nicht mehr im Angebot von dm. Das hat offenbar seine Gründe.

Wassersprudler liegen derzeit wieder voll im Trend. Nach einer Studie des Marktforschungsinstituts GfK besitzt jeder zehnte Haushalt ein solches Gerät. Bislang profitiert davon vor allem die Firma Soda-Stream, die am Sprudler-Markt ein Quasi-Monopol innehat. Besonders lukrativ ist das Geschäft, da es nicht beim Einmal-Kauf des Geräts bleibt. Danach müssen Sprudel-Liebhaber regelmäßig die entsprechenden Gas-Kartuschen nachkaufen. Da greifen viele Kunden dann wieder zur Marke des Geräts - was bei 90 Prozent der Deutschen Soda-Stream sein soll.

dm-Aus: Soda-Stream soll Marktmacht ausgenutzt haben

Bei dm ist nun aber Schluss für Soda-Stream. Die Drogeriemarkt-Kette warf den Soda-Stream aus dem Sortiment, wie die Lebensmittelzeitung berichtet. Demnach hatte der Sprudler-Riese seine Marktmacht bei Preisverhandlungen teils ausgenutzt. dm soll nun die Reißleine gezogen haben. Dahinter steckt wohl auch, dass es mit Wassermaxx, Happymix, Soda-Club und Co. mittlerweile sehr viele Alternativen gibt.

dm ersetzt Soda-Stream durch Soda-Trend

dm setzt seinerseits anstelle von Soda-Stream nun auf Soda-Trend. Die Firma hat sich auf die Produktion von universal einsetzbaren Gas-Kartuschen spezialisiert. Somit können Soda-Stream-Besitzer auch weiterhin bei dm Kartuschen shoppen gehen. Und das sogar preiswerter: Während die originale Soda-Stream-Kartusche bis jetzt 8,45 Euro kostete, verlangt dm für die Soda-Trend-Zylinder nur 6,95 Euro.

Wer dem Marktführer Soda-Stream treu bleiben will, der findet die Gas-Kartuschen der Firma nun bei vielen anderen Läden, wie Rossmann, Kaufhof, Real, Edeka, Hit oder Kaufland.

Dagegen können sich Aldi-Kunden darüber freuen, dass der Discounter eines der beliebtesten Sommer-Produkte wieder in sein Angebot mit aufgenommen hat. Aber es lauern derzeit auch Gefahren: So ruft ebenfalls Aldi beispielsweise ein Wurstprodukt zurück, weil in diesem lebensgefährliche Bakterien gefunden worden sind.

rjs