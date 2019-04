dm schmeißt beliebte Marke raus - „Höhle der Löwen“-Juror steigt mit seinem Produkt ein

Kunden der Drogeriekette dm müssen ab sofort auf ein beliebtes Produkt verzichten. Dafür wird zukünftig eine neue Marke in den Handel aufgenommen.

Für viele Kunden dürfte diese Neuerung völlig unerwartet kommen, der beliebte Wassersprudler-Anbieter Sodastream wird zukünftig nicht mehr von der Drogeriekette dm angeboten. Eigentlich liefen die Lieferverträge bereits zum Ende des letzten Jahres aus, in den ersten Monaten des neuen Jahres wurden dann jedoch noch Restbestände des Wassersprudlers und vor allem Restbestände der Zylinder angeboten. Doch auch damit ist nun Schluss.

dm wirft Sodastream aus dem Sortiment - Vox-Juror Ralf Dümmel mit neuem Produkt

Wie CHIP berichtet, gibt es für das Ende der Marke in der deutschlandweiten Drogeriekette auch einen bestimmten Grund. Demnach würde ab sofort ein ähnliches Produkt in den Handel aufgenommen werden, allerdings um einiges billiger als das Sodastream-Original. Bereits seit Anfang des Jahres wird der Wassersprudler vom Lieferanten Soda Trend gestellt. Auch hier funktioniert das Konzept mit dem aufbereiteten Wasser ähnlich, als beim Original-Lieferanten. Die neu in den Handel aufgenommene Marke dürfte viele Kunden freuen, sind die Universal-Zylinder von Soda Trend für gängige Wassersprudler wie HappyMix, mySodapop, Soda-Club oder auch Sodastream ebenfalls verwendbar.

„Höhle der Löwen“-Juror steigt mit seinem Produkt bei dm ein

Hinter dem neuen Produkt steckt für viele Kunden kein unbekanntes Gesicht. Niemand geringerer als Ralf Dümmel vertreibt die neue Allround-Marke. Der Juror aus der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ weiß sein Produkt für Kunden der beliebten Drogeriekette lukrativ anzuwerben. Kosteten die Zylinder der Marke Sodastream bislang 8,45 Euro, werden die neuen Zylinder für nur noch 6,95 Euro angeboten. Kunden, die auch zukünftig ihrer bislang gewohnten Marke treu bleiben wollen, können die Zylinder in vielen anderen Märkten wie Rossmann und Kaufhof erwerben.

Die Drogeriekette dm machte kürzlich mit einem Preiskampf gegenüber Konkurrenten Schlagzeilen. Kaufen dm-Mitarbeiter Sonderangebote der Konkurrenz auf?