Karstadt Sports und Galeria Kaufhof in Dortmund: Wie es mit den Häusern jetzt weitergeht

Es gibt neue Entwicklungen bei Karstadt Sports und Galeria Kaufhof. Die Zukunft der Filialen in Dortmund klärt sich wohl in Kürze.

Dortmund - Das Karstadt-Haupthaus in Dortmund ist gerettet. Doch noch immer ist die Zukunft von Karstadt Sports und Galeria Kaufhof ungewiss. Während die Mitarbeiter an anderen Standorten in der Republik bereits ihr Kündigungsschreiben erhalten haben, bleibt für die Angestellten in Dortmund noch immer etwas Hoffnung. Am Mittwoch (5. August) soll es konkrete Gespräche geben, berichtet RUHR24.de*.

Wie der Dortmunder Karstadt-Betriebsratsvorsitzende Gerhard Löpke dem Lokalkompass erklärte, wird es in den Unterredungen vor allem um den Nutzungsvertrag und um die Miete und somit auch um die gesamte Zukunft der Unternehmen Karstadt und Galeria Kaufhof in Dortmund gehen. *RUHR24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.