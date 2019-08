Druck- und Spritzgußwerk Hettich GmbH & Co. KG:Mit Lösungen begeistern – das nennen wir Fascin[action]

Die Mitarbeiter Florian Poschmann (links) und Mario Tripp in Aktion: Ein Produktschwerpunkt in Frankenberg sind Dämpfungssysteme und Kinematikkomponeten für Schubkästen, Scharniere und Schiebetüren.

Hettich schafft die perfekte Verbindung aus intelligenter Technik, Funktionalität und Design und ist mit mehr als 6700 Mitarbeitern einer der größten Hersteller von Möbelbeschlägen weltweit.

Mit diesem Anspruch entwickelt und produziert das Unternehmen am Standort Frankenberg seit über 50 Jahren intelligente Kunststoff- und Druckgusskomponenten. 450 Mitarbeiter sind dort bei der Druck- und Spritzgußwerk Hettich GmbH & Co. KG beschäftigt. Hettich betreibt weltweit Produktionsstandorte. Die Unternehmensgruppe entwickelt, produziert und vertreibt unter anderem Scharniere, Schubkasten- und Führungssysteme sowie Schiebetürsysteme. Mit innovativen Produkten setzt Hettich Maßstäbe bei Funktion, Qualität und Komfort von Küchen-, Bad-, Büro-, Wohn- und Schlafraum-Möbeln.

+ Nachwuchsförderung: Die Auszubildenden erhalten schon früh die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und sich stärkenorientiert einzubringen. © Hettich GmbH & Co. KG Durch die unternehmenseigene Ausbildung sichert Hettich erfolgreich den Bedarf an Fach- und Führungskräften. Die jungen Menschen nutzen die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten technischer Ausbildungsberufe oder dualer Studiengänge im Unternehmen. Die hohe Bedeutung spiegelt sich auch durch das Ausbildungssiegel BEST PLACE TO LEARN® wieder, mit welchem Hettich bereits mehrfach ausgezeichnet wurde.

Für Hettich als Familienunternehmen in vierter Generation sind familienfreundliche Maßnahmen eine Selbstverständlichkeit. Dazu gehören beispielsweise flexible Arbeitszeiten oder mobile office Lösungen. Die Mitarbeiter schätzen vor allem den Freiheitsgrad eines variablen Stundenkontos, so können sie zum Beispiel ganze Tage Freistunden nehmen. Neben der Flexibilität setzt Hettich auf neue Denk- und Arbeitsweisen in der Zusammenarbeit. So gestalten internationale Projektteams standortübergreifend neue Produkte und selbstorganisierte Teams steuern Arbeitsprozesse. „Wir wollen das eigenverantwortliche Mitwirken auf allen Ebenen erreichen“, so der Geschäftsführer Frank Blanke. (NH)