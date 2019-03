Ebay Kleinanzeigen: Die kuriosesten Angebote - einer will (Ex-)Freundin verscherbeln

Ebay Kleinanzeigen ist nicht nur praktisch, sondern oft auch kurios: Die witzigsten Angebote von der Freundin zum Tausch, Milchzähnen zum Verlosen oder einem neugierigen Hamster.

München - Das Verkaufsportal Ebay Kleinanzeigen ist nicht nur praktisch, sondern auch oft für einen Lacher gut: Denn manche Verkaufsanzeigen sind wirklich kurios. t-online.de berichtet etwa von einem User, der einen Staubsauger anbietet. So weit, so normal - doch der Staubsauger kommt „inklusive Spinne“. Als Erklärung steht dabei: „Kein Witz! Leider habe ich damit eine Spinne aufgesaugt und deshalb das Rohr zugeklebt. Ich habe Angst vor jeder noch so kleinen Spinne und kann ihn daher auch auf keinen Fall vor dem Verkauf leeren - sorry.“ Immerhin ist der „funktionsfähige Staubsauger“ dank des schwerwiegenden Spinnen-Makels für lediglich 10 Euro zum Verkauf gestellt worden.

Ebay Kleinanzeigen: Kuriose Angebote - der neugierige Hamster

Ansonsten gibt es noch „Anton‘s genommene Ehre“ für schlappe 90.000.000 Euro, „Louis Vuitton“-Schuhe (mit Bild, welches zeigt, dass es sich ganz offensichtlich um Nikes handelt) und einen neugierigen Hamster. Auch hier ist die Erklärung äußerst amüsant und lesenswert: Der Hamster ist für nur 20 Euro erhältlich - er ist wahrscheinlich aufgrund seiner Neugierde so günstig. Der Nager heißt „Albert Tross“ und wird von dem Verkäufer für einen Spitzel gehalten: „Zum Schutz meiner Privatsphäre habe ich mich entschieden, diesen neugierigen Hamster abzugeben. Es geht so weit, dass ich mich ständig beobachtet fühle. Ich glaube, es ist gar kein Hamster, sondern ein Maulwurf der NSA.“ Ob der neugierige Hamster mit dieser Beschreibung Chancen auf ein neues Heim hat?

Ebay Kleinanzeigen: Einfach zuschlagen - Mit Listerine geblubberte Milchzähne

Milchzähne in besonders gutem Zustand, weil als letztes „mit Oral-B Sensitive geputzt und danach mit Listerine geblubbert“, gibt es schon ab 126 Euro. „Diese Zähne sind sehr robust und sehr atmungsaktiv.“ Na dann! „Leckere Pringles“ kann man auch kaufen - die sind mithilfe der zuvor erworbenen robusten Milchzähne dann auch gut essbar. Für fünf Euro scheinen die jedoch etwas überteuert, vor allem weil auf dem Bild zu sehen ist, dass die Packung schon fast leer ist. Beschreibung hierzu: „Bisschen ist noch drin.“ Das klingt in diesem Fall leider nach einer Abzocke.

Aber nicht nur die Angebote, auch die Gesuche sind witzig: Ein User sucht beispielsweise „einen arabit“, da er seinen Job verloren hat. Es bleibt der Fantasie überlassen, dass er wahrscheinlich „Arbeit“ meinte.

Ebay Kleinanzeigen: „Tausche Freundin gegen alles Mögliche“

Absolutes Highlight ist jedoch der User, der gerne seine Freundin tauschen würde. Gegen was, ist ihm erstmal egal: „Tausche gegen alles Mögliche. Einfach mal was anbieten.“ Die Beschreibung folgt: „Baujahr 1999 und in allgemein gutem Zustand.“ Allerdings sind schon „leichte Gebrauchsspuren vorhanden.“ Vermutlich ist dieses begehrenswerte Exemplar von Mann jetzt alleinstehend und zu haben - vielleicht findet man ihn demnächst auf Ebay Kleinanzeigen unter dem Reiter „zu Verschenken“.

