Edeka führt Dosen an Wursttheke ein - nicht alle Kunden sind zufrieden

Edeka hat ein neues System für den Einkauf von Käse und Wurst entwickelt. Es wird bereits praktisch erprobt und könnte deutschlandweit eingeführt werden.

Update vom 2. August: Kunden reagieren auf Neuerung bei Edeka

Hamburg - Die Reaktionen auf das neueste Vorhaben von Edeka sorgten bei vielen Verbrauchern für positive Reaktionen. In den sozialen Netzwerken gibt es aber auch kritische Stimmen, die Bedenken gegenüber den neuen Mehrwegverpackungen äußern.

In einem Edeka-Markt in Büsum wird das System getestet, nachdem Kunden zukünftig eine Mehrwegdose erhalten, die sie beim nächsten Einkauf gegen eine neue austauschen können. Die Kunden träumen sogar schon von größeren Lösungen. So zum Beispiel ein Kunde auf Twitter, der sich eine Kooperation mit weiteren Supermarktketten wünscht:

„Mehrwegosen für Wurst und Käse sind eine tolle Idee, liebe #edeka. Bitte ganz schnell im ganzen Land verfügbar machen. Und Koop-Modelle mit den anderen Anbietern entwickeln. Umwelt und Verbraucher werden es euch danken!“

Mehrwegosen für Wurst und Käse sind eine tolle Idee, liebe #edeka. Bitte ganz schnell im ganzen Land verfügbar machen. Und Koop-Modelle mit den anderen Anbietern entwickeln. Unwelt und Verbraucher werden es euch danken! — Andreas Kremer (@andreaskremer) 1. August 2018

Viele wünschen sich direkt die flächendeckende Einführung in Deutschland: „Warum nur in Büsum? Ich möchte auch Papiertüten und Mehrwegdosen in meinem E Center EDEKA“, kommentiert eine Userin auf Facebook.

Edeka bekommt auch Kritik für die Neuerung

Es wäre aber übertrieben zu behaupten, dass Edeka in den sozialen Medien nur Zuspruch für die neuen Pfanddosen erhält. So zweifeln manche Kritiker daran, dass die Reinigung in den Filialen funktioniert und hygienische Standards eingehalten werden. Andere finden es sogar absurd, dass zur Vermeidung von Plastikmüll nun Plastikdosen verteilt werden.

Wer sowieso ein Problem mit Fleisch hat, ist natürlich weiterhin unzufrieden: „Löblich, aber das Problem an der durchschnittlichen Wursttheke ist garantiert nicht allein die #Einwegverpackung, sondern vor allem auch das aus #Massentierhaltung stammende #Fleisch für den schmalen Taler.#Justsayin #GoVegan“, kommentiert ein Twitter-Nutzer

"#Edeka testet Mehrwegbehälter an der Wursttheke."



Löblich, aber das Problem an der durchschnittlichen Wursttheke ist garantiert nicht allein die #Einwegverpackung, sondern vor allem auch das aus #Massentierhaltung stammende #Fleisch für den schmalen Taler.#Justsayin #GoVegan — SyndikusFuzzi (@SyndikusFuzzi) 1. August 2018

Ein ganz anderes Problem wird durch die neue Verpackung natürlich nicht gelöst. In manchen Edeka-Filialen wurde die Wursttheke nämlich schon abgeschafft, bevor das neue System dort ankommen konnte.

Erstmeldung: Edeka testet neues System an Wurst- und Käsetheke

Bei Edeka wird ein neues System getestet, das den Einkauf an der Wurst- und Käsetheke deutlich verändert. Eine Einführung in ganz Deutschland wäre denkbar. Der erste Test startet in Büsum in Schleswig-Holstein. Dort können Kunden Wurst oder Käse in einer Dose kaufen, die sie beim nächsten Einkauf wieder zurückgeben können.

Lesen Sie auch: Kunde fragt bei Aldi nach Einkaufswagen-Chip - und kann nicht fassen, was er bekommt

Edeka testet neue Mehrwegverpackungen

"Das neue System ist einfach, praktisch und hilft dabei, Einwegverpackungen aus Plastik oder Papier zu vermeiden", erklärte ein Edeka-Sprecher. Ähnliche Dosen seien bereits in einzelnen Märkten im Einsatz. In Büsum wird nun getestet, wie sich solch ein Mehrweg-System in der Breite einführen lässt.

Pfand für Edeka-Dosen

Laut einer Sprecherin müssen Kunden, wenn sie das erste Mal eine Dose verwenden, je nach Größe vier oder fünf Euro zahlen. Es ist als ein Pfandsystem, das bei Edeka in Planung ist. Beim nächsten Einkauf werfen die Kunden die Dose in eine Sammelbox und bekommen kostenlos eine frische Dose mit. Die gebrauchten Dosen werden in einer Spülmaschine vor Ort gereinigt.

Die Änderung ist aber nicht verpflichtend für jeden Einkauf. Kunden können weiterhin selbst entscheiden und auch Einwegverpackungen wählen, wenn sie das möchten.

Edeka-Kaufleute entscheiden selbst für ihre Märkte

Viele der Edeka-Kaufleute haben laut Sprecherin bereits Interesse an dem System gezeigt. Da sie selbständig sind, können sie selbst entscheiden, ob und wie sie Mehrweg-Boxen anbieten wollen.

"Viele Menschen fragen sich beim Einkauf, wie sie selbst einen Beitrag zur Reduzierung des Verpackungsbergs leisten können", erklärte Marina Beermann von der Umweltorganisation WWF, die mit Edeka kooperiert. "Die Mehrwegdose stellt einen sinnvollen Ansatz dar, der es ermöglicht, ganz einfach selbst aktiv zu werden".

Aldi Süd senkt Butterpreis - Konkurrenz wird wohl nachziehen

Neben den Neuerung an der Wurst- und Käsetheke bei Edeka gibt es eine Änderung, die für noch mehr Kunden sofort spürbar ist. Der Butterpreis sinkt wieder. Der Discounter Aldi Süd hat zum Monatsbeginn den Preis für das 250-Gramm-Paket deutsche Markenbutter um 10 Cent auf 1,75 Euro wieder herabgesetzt, wie das Unternehmen am Mittwoch berichtete. Trotz des Rückgangs bewege sich der Preis damit weiter auf einem hohen Niveau, sagte der Handelsexperte Matthias Queck von der Analystengruppe der „Lebensmittel Zeitung“.

Mit 1,99 Euro hatte der Preis zuletzt im Herbst vergangenen Jahres einen Rekordwert erreicht. Experten gehen davon aus, dass der neue Preis auch von anderen Unternehmen der Branche bald übernommen wird.

Eher lustig war dagegen ein Facebook-Post, bei dem ein Aldi-Kunde zeigte, dass Aldi indirekt Werbung für Lidl macht.

