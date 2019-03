Edeka plant ganz bestimmte neue Supermärkte - Angriff auf Aldi?

Die Supermarkt-Kette Edeka plant zukünftig mit einer neuen Strategie. Unter dem Namen Naturkind sollen mehr Bio-Produkte vertrieben werden, auch um gegen Konkurrent Aldi zu bestehen.

München - Die Supermarkt-Kette Edeka plant in Zukunft wohl mit einer neuen Strategie und wird das Angebot von Bio-Produkten im Sortiment vergrößern. Diese werden jedoch nicht in den normalen Edeka-Märkten zum Verkauf stehen, sondern in einer extra dafür geschaffenen neuen Kette.

Wie stern.de mit Verweis auf die Lebensmittelzeitung berichtet hat Edeka die Marke „Naturkind“ ins Register eintragen lassen. Unter diesen Namen will die Supermarkt-Kette nun eine breite Palette an Bio-Produkten vertreiben. Die Naturkind-Filialen sollen dabei als sogenannte Shop-in-Shop-Filialen verwirklicht werden. Unter dem Dach eines größeren Edeka könnten dann also kleinere Naturkind-Shops eröffnen. Allerdings sind auch eigenständige Bio-Märkte im Gespräch.

Das Bio-Segment ist auf dem Markt zurzeit hart umkämpft, da immer mehr Kunden bereit sind mehr Geld für Bio-Qualität auszugeben. Der Marktführer ist dabei überraschender Weise Aldi. Dass ausgerechnet ein Discounter den höherpreisigen Supermärkten wie Rewe oder Edeka in der Bio-Sparte den Rang abläuft, könnte auch ein Grund für die Einführung von Naturkind sein. Edeka bläst quasi zum Angriff auf Aldi.

Bisher beträgt der Anteil von Bio-Produkten am gesamten Umsatz von Edeka lediglich fünf Prozent. Mit der neu beschlossenen Strategie will die Supermarkt-Kette diesen nun auf elf Prozent anheben. Die erste Test-Filiale von Naturkind könnte nach Informationen der Lebensmittelzeitung in Hamburg eröffnen.

