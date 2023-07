Stimmung in deutscher Industrie so schlecht wie im Corona-Jahr 2020 – Rezession immer wahrscheinlicher

Einkaufsmanagerindex

+ © IMAGO / Political-Moments Deutsche Industrie in der Krise: Die Stimmung in den Unternehmen ist so schlecht wie seit dem ersten Corona-Jahr nicht mehr. © IMAGO / Political-Moments

Die deutsche Industrie steckt in einer handfesten Krise. Das verrät auch ein Blick auf den Einkaufsmanagerindex. Auch im internationalen Vergleich sieht es mau aus.

München – Es geht bergab mit der deutschen Industrie. Das belegt der neueste Einkaufsmanagerindex (EMI). Dieser brach um 2,6 auf 40,6 Prunkte ein, wie der Finanzdienstleister S&P Global mitteilte. Der in den USA beheimatete Konzern befragte dazu 430 Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes.

Deren Geschäfte liefen im Juni so schlecht wie seit drei Jahren nicht mehr. Damals, im Jahr 2020, machte die gerade allgegenwärtige Corona-Pandemie neben den Menschen auch der Wirtschaft das Leben schwer.

Erst ab einem Wert von 50 signalisiert der EMI ein Wachstum. Berücksichtigt werden Kennzahlen für Auftragseingang, Produktion, Beschäftigung, Lieferzeiten und Vormaterialbeständen. S&P Global erklärt zur Entwicklung: „Die schlechtere Performance geht in erster Linie auf den anhaltenden Rückgang der Neuaufträge in der gesamten Branche zurück.“ Die Produktion sei den zweiten Monat in Folge gedrosselt worden, da auch die Auftragspolster dünner würden.

+ Wo bleibt der nächste Auftrag? Nicht nur die deutsche Industrie hofft auf einen Aufschwung. © IMAGO / Westend61

Einkaufsmanagerindex: Inflation und geopolitischen Spannungen drücken die Stimmung

Der Gesamt-Auftragseingang sei so kräftig geschrumpft wie seit Oktober 2022 nicht mehr. Dies sei darauf zurückzuführen, dass die Umsatzzahlen im In- und Ausland stärker zurückgingen. Ein kleiner Lichtblick: Im Exportgeschäft fiel das Minus nicht mehr ganz so groß aus wie zuvor.

S&P Global betont, insbesondere „die nach wie vor hohe Inflation, die ungünstigeren Kreditkonditionen, die generelle Unsicherheit der Kunden und die geopolitischen Spannungen drücken die Stimmung“. Dies hätten viele Umfrageteilnehmer berichtet.

Trotz allem unterstreicht Chefvolkswirt Cyrius de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank (HCOB), die die Umfrage sponsert: „Wir würden aber nicht von einer Vollbremsung sprechen.“ Beispielsweise habe sich der Personalzuwachs im Juni lediglich verlangsamt, von einem Beschäftigungsabbau könne keine Rede sein. Der Auftragsbestand sei zwar rückläufig, liege aber immer noch deutlich über dem historischen Durchschnitt.

Alles in allem sei eine Rezession in der Industrie aber „deutlich wahrscheinlicher“ geworden. De la Rubia fasst zusammen: „Nach wie vor stehen die Zeichen aber eher auf einen milden Abschwung. Daher sprechen die Umfrageergebnisse keineswegs für Panik bei den Unternehmen.“

Industrie in der Krise: Nachfrageschwäche in Deutschland ausgeprägter als in Frankreich und Italien

Bergab geht es auch beim Einkaufsmanagerindex der Industrie für die Eurozone. Dieser Wert sank um 1,4 auf 43,4 Punkte und blieb damit den zwölften Monat nacheinander unter der Wachstumsschwelle von 50 Zählern.

Hier wurden 3000 Industrieunternehmen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Österreich, Irland und Griechenland befragt. Den deutschen Wert unterbietet einzig Österreich mit 39. Auf Platz eins liegt Griechenland mit 51,8 und ist damit auch das einzige Land mit einem Wert über 50.

„Der Abschwung ist auch geografisch in der Breite sichtbar“, erklärt de la Rubia hierzu. Er führt mit Blick auf Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien weiter aus: „In allen vier großen Staaten der Euro-Zone signalisiert der Index Schrumpfung. Gemessen an den Auftragseingängen ist die Nachfrageschwäche in Deutschland am ausgeprägtesten, gefolgt von Italien und Frankreich.“ Immerhin würden sich die Lieferzeiten wieder normalisieren. Das größere Problem seien dagegen die Materialengpässe. (mg)