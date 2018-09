„Ekelhaft“: Aldi verscheucht Obdachlose vom Gelände - Facebook-User ist fassungslos

Aldi steht in der Kritik.

Ein Facebook-User kann nicht glauben, was er bei Aldi erlebt: Ein Mitarbeiter scheucht eine Obdachlose vom Gelände - und liefert eine drastische Erklärung.

Erkelenz - Schwere Vorwürfe an die Discounter-Kette Aldi: Ein Facebook-User aus Erkelenz (Nordrhein-Westfalen) ist entsetzt darüber, weil ein Mitarbeiter eine Obdachlose vom Gelände „vertrieben“ habe. Anschließend habe es statt Erklärungen von Aldi-Mitarbeitern Beleidigungen in Richtung der Wohnungslosen gehagelt.

Die Obdachlose stand laut dem User vor der Filiale, „ohne jemanden zu belästigen“ und verkaufte die Obdachlosenzeitung „Fifty-Fifty“. Dann trat ein Mitarbeiter auf den Plan und scheuchte die Verkäuferin davon. Der Zeuge wollte das nicht tatenlos mit ansehen und stürmte nach eigenen Angaben in den Markt.

Von einem verantwortlichen Mitarbeiter habe er aber keine Erklärung für den Vorfall erhalten, sondern lediglich diffamierende Begriffe. Die Verkäufer der Zeitung seien „kriminielle Betrüger“, habe der Filial-Verantwortliche gesagt. Die Reaktion des Facebook-Users in seinem Protest-Post: „Ekelhaft. Sie sollten sich einfach nur schämen.“ Er werde sich auch noch via Mail wegen des „respektlosen“ Umgangs melden.

Hat diese Behandlung Obdachloser System?

Wie sich herausstellte, handelte es sich nicht um einen Einzelfall. Der Zeitung Der Westen erklärte ein Aldi-Sprecher, es sei „in der Vergangenheit immer wieder zu Belästigungen unserer Kunden gekommen“

„Leider war es immer wieder – auch nach den Gesprächen – zu Verstößen gegen die getroffenen Vereinbarungen gekommen. Dies hatte regelmäßig zu Beschwerden seitens unserer Kundinnen und Kunden geführt, da sie sich bei ihrem Einkauf beispielsweise durch aggressives Verhalten belästigt fühlten“, so der Sprecher mit Blick auf die Verkäufer der Obdachlose-Zeitung.

So kam Aldi zu der Entscheidung „den Fiftyfifty-Verkauf vor den Filialen in der Region nicht mehr zu genehmigen.“ Diese Entscheidung sei „keinesfalls leichtfertig, sondern gewissenhaft“ getroffen worden.

Das Gespräch mit den Verkäufern solle „immer in einem freundlichen, gegebenenfalls auch bestimmten, aber immer respektvollen Ton erfolgen. Wir bedauern, sollte es in diesem Fall nicht gelungen sein, den richtigen Ton zu treffen.“

Der Facebook-Post des empörten Users im Wortlaut:

„Sehr geehrte Damen und Herren von Aldi Süd. Ich bin entsetzt, über ihr Verhalten. Zur Sache. Eine junge Frau, steht vor einer Aldi Filiale in Erkelenz. Dort steht sie, ohne jemand zubelässigen, sie spricht niemand an. Sie verkaufte die Obdachlosen Zeitung fiffty fiffty. Ein Mitarbeiter der Filiale vertreib (anderes kann ich es nicht nennen ) die Frau. Da ich es ja nicht lassen kann, betrete ich die Filiale , bitte den Verantwortlichen der Filiale zu sprechen. Dieser erklärt mir was von kriminellen Betrüger . Ekelhaft. Sehr geehrte Damen und Herren von Aldi Süd, Sie sollten sich einfach nur schämen.

Ich werde mich aber noch via Mail, über ihren respektlos Umgang an Sie wenden.“

