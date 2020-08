Elektrofahrrad im Rückruf: Achtung! Sicherheitsmangel an Bremsen festgestellt

Elektrofahrrad im Rückruf: Aufgrund von Sicherheitsmängeln an den Bremsen werden E-Bikes jetzt zurückgerufen.

Achtung! Ein Elektrofahrrad ist von einem Rückruf betroffen. Die Bremsen des E-Bikes können Sicherheitsmängel aufweisen. Verkauft wurden die Räder allerdings schon im Jahr 2016.

Rückruf von Elektrofahrrädern

Kassel - E-Bikes liegen im Trend. Immer mehr Menschen steigen auf die elektronischen Fahrräder um. Erwerben können Verbraucher die Elektrofahrräder unter anderem sogar beim Discounter. Doch jetzt ist ein Modell, welches bei Aldi verkauft wurde, von einem Rückruf betroffen.

Elektrofahrrad im Rückruf: Bremsen an E-Bike können Sicherheitsmängel aufweisen

Die Prophete GmbH ruft Hansa E-Bikes aus dem Modelljahr 2016 zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde an den Bremsen ein sicherheitstechnischer Mangel identifiziert. Der Hersteller warnt in seinem Rückruf sogar ausdrücklich davor, die betroffenen Elektrofahrräder weiterhin in Betrieb zu nehmen, bis die Bremse einer herstellerseitigen Servicelösung unterzogen wurde.

Laut Verbraucherportal produktwarnung.eu wurde das betroffene E-Bike EPAC Elektro-Fahrrad 28“ Modell HANSA im Zeitraum von März bis Juni 2016 in verschiedenen Filialen des Discounters Aldi-Nord verkauft.

+ Von Rückruf betroffen: Bei diesem E-Bike-Modell der Marke HANSA aus dem Hause Prophete können Sicherheitsmängel an den Bremsen auftreten. © Screenshot prophete.de

Elektrofahrräder im Rückruf: Diese E-Bikes sind betroffen

Vom Rückruf betroffen ist das Modell HANSA EPAC Elektrofahrrad 28“ aus dem Hause Prophete mit folgenden Produktdaten:

Artikel HANSA E-Bike EPAC Elektrofahrrad 28“ Artikelnummer 54486-0122 EAN 29053421 Marke HANSA der Firma Prophete GmbH u. Co. KG Verkaufszeitraum März bis Juni 2016 in allen Aldi-Nord Filialen

Die Artikelnummer des E-Bikes finden Verbraucher auf dem Typenschild, wie auf nachfolgender Abbildung des Herstellers dargestellt:

+ Auf dem Typenschild am Rahmen des Elektrofahrrades finden Verbraucher die Artikelnummer ihres E-Bikes. © Screenshot prophete.de

E-Bike im Rückruf: Elektrofahrrad wurde auch in Teilen von Hessen verkauft

Das Elektrofahrrad wurde nach Angaben des Herstellers ausschließlich in Filialen von Aldi-Nord in folgenden Bundesländern verkauft:

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen (Teile)

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen (Teile)

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Elektrofahrrad im Rückruf: Das können Verbraucher tun

Kunden, die ein vom Rückruf betroffenes Elektrofahrrad besitzen, werden aufgerufen, sich an die Prophete GmbH zu wenden. Die Bremsen betroffener E-Bikes sollen dann laut Hersteller einer Verbesserung unterzogen und damit in einen sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand versetzt werden. Die Maßnahme sei kostenlos.

Zur Abstimmung und Terminvereinbarung zwecks Durchführung des Rückrufes erreichen betroffene Verbraucher den Hersteller unter folgender Telefonnummer: 05242-41089699 oder schriftlich unter der E-Mail-Adresse Hansa-E-Bike2016@prophete.de oder unter der Fax-Nummer 05242-4108-272.



Postalisch ist das Unternehmen unter folgender Adresse zu erreichen:

Prophete GmbH u. Co. KG, Abteilung Kundenservice, Lindenstraße 50, 33378 Rheda-Wiedenbrück

