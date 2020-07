Tesla: Wird Elon Musk schon bald der bestbezahlte Manager des Planeten?

© picture alliance/dpa / Jae C. Hong

© picture alliance/dpa / Jae C. Hong

Tesla-Mitgründer Elon Musk wird immer reicher. Weil der Aktienkurs von Rekordhoch zu Rekordhoch rast, winkt Musk jetzt ein Milliarden-Bonus – und das könnte erst der Anfang sein.

München - Tesla-Chef Elon Musk dürfte derzeit richtig gute Laune haben.* Anfang Juli hat der E-Auto-Pionier Investoren mit unerwartet guten Auslieferungszahlen verzückt – und dem Aktienkurs damit weiter kräftig eingeheizt. Alleine am Freitag (10. Juli) kletterte die Tesla-Aktie um 10,8 Prozent auf 1549 Dollar und markierte damit ein neues Allzeithoch. Am Montag legte das Papier um weitere elf Prozent auf 1710 Dollar zu. So geht das jetzt seit Monaten. Wer die Aktie bereits vor einem Jahr im Depot hatte, darf sich über einen Kursgewinn von gut 550 Prozent freuen.

An der Börse ist der Autobauer inzwischen ein echtes Schwergewicht. Mittlerweile bringt das Unternehmen einen Börsenwert von umgerechnet 245 Milliarden Euro auf die Waage. Zum Vergleich: Die drei deutschen Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen kommen auf knapp 150 Milliarden Euro – zusammen.

Teslas rasanter Kursanstieg beschert nicht nur Investoren satte Kursgewinne. Auch Konzern-Chef Elon Musk, der zuletzt vor allem mit seinem anderen Unternehmen Space X weltweit für Schlagzeilen sorgte, macht die Entwicklung immer reicher. Denn wenn der Börsenwert von Tesla über sechs Monate im Durchschnitt über 150 Milliarden Dollar bleibt, erhält der Tesla-Boss zusätzliche Aktienoptionen. Aktienoptionen geben dem Inhaber das Recht, bis zu einem vereinbarten Stichtag Aktien zu einem vorher festgelegten Kurs zu kaufen.

Anders als die meisten anderen Konzern-Bosse erhält Musk statt eines regulären Gehalts ausschließlich Aktienoptionen. Bereits im Mai hatte sich Musk die erste Tranche gesichert, als Teslas Börsenwert die Schwelle von 100 Milliarden Dollar überschritten hatte. Jetzt ist die zweite Tranche in Reichweite. Dafür müsste der Börsenwert bis Ende Juli über 150 Milliarden Dollar bleiben. Daran zweifelt kaum jemand.

Laut Vertrag darf der schillernde Unternehmer pro Tranche 1,69 Millionen Tesla-Aktien zum Preis von jeweils 350,02 Dollar kaufen. Beim aktuellen Aktienkurs von gut 1549 Dollar blieben derzeit pro Aktie rund 1200 Dollar Gewinn. Bei 3,38 Millionen Aktien entspräche das einem Bonus von rund vier Milliarden Dollar.

Doch selbst das könnte erst der Anfang sein. Denn nach dem im Jahr 2018 von den Tesla-Aktionären beschlossenen Optionsprogramm kann Musk auf insgesamt zwölf Tranchen hoffen.

Dazu müssen weitere Kennzahlen fallen. So kann Musk sich etwa 1,69 Millionen zusätzliche Aktienoptionen sichern, sobald Teslas Börsenwert über sechs Monate im Durchschnitt über der Schwelle von 200 Milliarden Dollar liegt. Zudem winken Boni bei Erreichen eines Jahresumsatzes von 30 Milliarden Dollar oder einem operativen Ergebnis von mindestens drei Milliarden Dollar.

Tesla Q2 2020 Vehicle Production & Deliveries | Tesla, Inc. https://t.co/hgJDXLWmBg — Tesla (@Tesla) July 2, 2020

Analysten trauen dem Konzern das locker zu. Erst unlängst hat etwa die Schweizer Bank UBS ihre Schätzung für den Tesla-Umsatz im laufenden Jahr um rund drei Milliarden auf 31 Milliarden Dollar angehoben. Das operative Ergebnis des lange defizitären E-Autobauers sehen die Experten bereits im kommenden Jahr oberhalb der Marke von drei Milliarden Dollar.

Falls es so kommt, könnte Musk zum best-bezahlten Manager der Geschichte werden. Einer der reichsten Menschen des Planeten ist er schon jetzt. Alleine die 20,8 Prozent, die er an Tesla hält, sind aktuell umgerechnet gut 50 Milliarden Euro wert. Wenn nicht alles täuscht, kommt da noch ordentlich was obendrauf. (utz) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks