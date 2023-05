Für Strom und Gas: Eon nennt erstmals Datum für Entlastung bei Energiepreisen für Millionen Haushalte

Zum Spätsommer

+ © Mona Wenisch/dpa/Archiv Deutschlands größter Energieversorger kündigt eine lang ersehnte Preissenkung an. (Symbolbild) © Mona Wenisch/dpa/Archiv

Deutschlands größter Energieversorger Eon kündigt eine lang ersehnte Preissenkung für Strom und Gas für seine Kunden an. Auch Sonderverträge sollen profitieren.

München – Nach den deutlichen Preiserhöhungen, die dank der Energiekrise in den vergangenen Monaten bundesweit für Unmut gesorgt haben, kündigt Deutschlands größter Energieversorger Eon nun an, die Strom- und Gaspreise im Spätsommer wieder zu senken. Das werde Millionen Kundinnen und Kunden entlasten, wie das Unternehmen am Mittwoch (31. Mai) in München mitteilte.

Eon-Chef Filip Thon erklärt: „Wir werden die Arbeitspreise für Millionen unserer Eon Strom- und Gas-Kundinnen und -Kunden zum Spätsommer senken, und zwar um durchschnittlich 18 Prozent in der Grundversorgung Strom und 28 Prozent in der Grundversorgung Gas.“ Mit diesem Schritt löse das Unternehmen sein Versprechen ein, den Spielraum für Preissenkungen zu nutzen, sobald er gegeben ist, so Thon. Neben Eon-Kunden in der Grundversorgung dürften sich auch solche mit Sonderverträgen auf sinkende Preise einstellen.

Energiepreissenkung von Strom und Gas: Eon kündigt Entlastung für Kunden an

Eon habe auf dem Höhepunkt der Energiekrise von einer „langfristigen Einkaufsstrategie“ profitiert und damit die historisch hohen Marktpreise abdämpfen können. Inzwischen hätten sich die sinkenden Tendenzen im Großhandel erfreulicherweise auch verfestigt, wovon nun auch der Kundenstamm des Unternehmens etwas habe.

Die Preissenkungen seien noch vor Beginn der Heizperiode zum 1. September 2023 geplant, insbesondere in zahlreichen Grundversorgungsgebieten. Diese bräuchten sich „um nichts zu kümmern und müssen nicht selbst aktiv werden“ – man werde sie „selbstverständlich wie gewohnt mehrere Wochen vorab informieren“, erläutert das Unternehmen.

Energiekrise war lehrreich – Eon-Chef nennt Datum für Preissenkung

„Die Energiekrise hat uns alle gelehrt, wie schnell und unerwartet sich Märkte verändern können“, so Filip Thon. Die damit verbundene Verantwortung für Verbraucher und Märkte nehme man ernst. Eon beliefert in Deutschland 12 Millionen Haushalte mit Strom und gut 2 Millionen Haushalte mit Erdgas.

Im Zuge der Energiekrise waren auch die Preise für Fernwärme in astronomische Höhen gestiegen. Millionen Haushalte in Deutschland sehen sich laut Verbraucherschützern dabei völlig überzogenen Kosten gegenüber. Das gilt auch für Eon-Kunden, denen teils drastische Nachzahlungen von bis zu 3000 Euro drohen. Erst kürzlich hatten Verbraucherschützer daher eine Musterklage eingereicht, um betroffene Kunden und Kundinnen mit überhöhten Abschlagszahlungen zu unterstützen. (na)