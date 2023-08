200-Euro-Pauschale: Antragsfrist läuft aus – Politiker mit dringendem Appell

Von: Patricia Huber

Viele Studierende haben ihre Chance auf die Energiepauschale noch nicht genutzt. Ein Grünen-Politiker appelliert nun, das Geld vor Fristende noch schnell zu beantragen.

Frankfurt – Die Energiekrise trifft jeden in Deutschland. Schließlich benötigt jeder auch Strom und Heizung. Somit mussten alle unter den enorm gestiegenen Preisen für die Energieversorgung leiden – auch Studierende. Während Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie Rentner und Rentnerinnen recht früh eine Sonderzahlung in Höhe von 300 Euro erhalten haben, so hat der Antrags- und Auszahlungsprozess bei der 200 Euro Energiepauschale für Studierende ein wenig länger gedauert.

Energiepauschale: Jeder Fünfte hat sie noch nicht beantragt

Schlussendlich hat es dann aber trotz ein paar Hürden doch noch geklappt. Und nun geht die Antragsfrist auch schon wieder auf ihr Ende zu. Noch bis Ende September können Betroffene das Geld auf der Website Einmalzahlung200.de beantragen. Dort ist auch abzulesen, wie viele Personen das Geld bereits beantragt haben. Insgesamt waren es bisher gut 2,7 Millionen Studierende, die das Geld angefordert haben (Stand: 29. August, 8 Uhr). Ausgezahlt wurden bisher 544,55 Millionen Euro.

Doch dabei ist noch Luft nach oben. Denn viele haben ihre Chance auf das Extra-Geld noch gar nicht genutzt. „Jeder Fünfte hat die Mittel noch nicht beansprucht, darum appelliere ich an alle Berechtigten, ihren Anspruch nicht verfallen zu lassen, sondern die Unterstützung zeitnah zu nutzen“, macht Kai Gehring (Grüne), Vorsitzender des Bildungsausschusses im Bundestag, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) klar.

Energiepauschale für Studierende: Wer Anspruch hat

Wer jetzt noch einen Antrag stellt, kann sich außerdem recht schnell über das Geld freuen. „Erfahrungsgemäß werden die 200 Euro schon wenige Tage nach dem Antrag ausgezahlt“, so Gehring. Einen Anspruch auf die Energiepauschale haben alle Personen, die zum Stichtag am 1. Dezember 2022 an einer Hochschule in Deutschland immatrikuliert waren und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben.

„Das Geld steht euch zu und es ist euer gutes Recht, es abzurufen. Auch ihr müsst höhere Energie- und Lebensmittelkosten überbrücken und sollt finanziell nicht überlastet werden, sondern gut studieren können. Deshalb handelt es sich bei der Einmalzahlung keinesfalls um Almosen“, macht Gehring noch einmal gegenüber dem RND deutlich. (ph)