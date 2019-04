Digitalisierung im Unternehmen – Chancen, Hürden und Herausforderungen

Während die Digitalisierung in der Wirtschaft schon seit einigen Jahren großen Einfluss auf die herkömmlichen Betriebsprozesse ausübt und damit Worten wie Effizienz eine ganz neue Bedeutung gibt, stellen sich interne und externe Beobachter stets die Frage: Geht da noch mehr?

Und wenn ja, was wird die Zukunft bringen? Das Geschehen am Weltmarkt deutet bereits an, wie rasant die Ökonomie durch den technologischen Fortschritt modifiziert wird. Dabei tun sich in regelmäßigen, beinahe winzigen Abständen neue Herausforderungen auf. Ein klassisches Beispiel für diese Problematik lässt sich im Bereich der ERP-Systeme finden.

ERP – Weg in die Zukunft?

Das sogenannte Enterprise Resource Planning, zu Deutsch Geschäftsressourcenplanung, gehört schon seit einigen Jahren zu den wichtigsten Stützpfeilern eines funktionierenden und vor allem wettbewerbsfähigen Unternehmens. Die Idee dahinter: Ein einziges Software-Programm für die Steuerung aller betrieblichen Prozesse. Die schlanke IT-Lösung verspricht einen deutlichen Zugewinn an Schnelligkeit und garantiert auch auf einen längeren Zeitraum eine Effizienzsteigerung.

Von Controlling über Supply Chain Management bis hin zur Finanzbuchhaltung – ERP-Systeme decken alle betriebswirtschaftlichen Abläufe ab und lassen so deren Effekte im Gesamtgefüge eines Unternehmens erkennen. Alles digital versteht sich. Letztendlich kann aufgrund dieser Übersicht eine umfassende Optimierung vorgenommen werden, indem man Prozesse verkettet und automatisiert. Das Versprechen: Auch kleinere Unternehmen mit weniger Kapazitäten können durch den Einsatz von ERP den Kampf mit den großen Wirtschaftsgiganten aufnehmen. Soweit so gut, doch sind ERP-Systeme für die Zukunft tauglich? Was werden sie leisten müssen?

+ © Richardson Harry_shutterstock.com Neue Probleme. Neue Lösungen.

Künstliche Intelligenz, Wirtschaft 4.0 und Big Data – Schlagwörter, die oft durch die Öffentlichkeit geistern, doch nur selten in einem verständlichen Anwendungsrahmen auftauchen. Während die einen gespannt auf weitere technologische Neuerungen warten, haben die anderen längst den Anschluss verloren. Gerade für letztere sehen Wirtschaftsexperten ein düsteres Omen, denn die Digitalisierung wird schon morgen alle anderen Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine abgelöst haben. Das gilt natürlich in erheblichem Maße auch für die Entwickler, die für die Software-Lösungen zuständig sind, welche die Wirtschaft 4.0 benötigen wird. Zurück zum Beispiel ERP.

Im Kontext des smarten Ressourcen-Systems wurden sich bereits viele Gedanken zu den anstehenden Veränderungen gemacht. Ein Ausblick:

● ERP-Systeme werden zunehmend mit riesigen Datenmengen (Big Data) konfrontiert, welche ohne Struktur auf die Programme einprasseln. Hier geht es weniger um statische Datenpakete, wie sie bisher verarbeitet wurden, sondern beispielsweise um chaotischen Input aus Social-Media-Kanälen oder Informationen von Sensoren, die in die Betriebsprozesse integriert sind. Das ERP muss die Datenströme ordnen und transparent werden lassen, so zum Beispiel über intelligente Datenbanken und Cloud-Systeme, damit der Informationsfluss in Zukunft noch bestmöglich ausgeschöpft werden kann.

● Die neue Vernetzung birgt aber auch Risiken in sich, weshalb viele Unternehmer nach wie vor auf intensivere Interneteinbindung bzw. Cloudanwendungen verzichten. Die ERP-Systeme müssen dahingegen robuster werden, dass sie weniger Angriffsfläche für Hacker bieten und höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Das sollte regelmäßige Anpassungen beinhalten, da sich die externen Bedrohungen ständig verändern. Erst dann bleiben sensible Daten wirklich sicher.

● Der Einsatz von künstlicher Intelligenz wird nicht nur im privaten Sektor an Relevanz gewinnen, sondern auch in der Wirkungsweise von ERP-Systemen. Stichwort: Maschinelles Lernen. Dabei sammeln Maschinen und/oder Sensoren große Datenmengen, die eine trainierte KI nachfolgend ausliest und automatisch spezifische Pattern erkennt. Diese Informationen sind vor allem für exakte Wirtschaftsprognosen enorm hilfreich. Auch administrative Vorgänge wie die selbstständige Interpretation wichtiger Dokumente könnten so effizienter abgewickelt werden.

● Experten sind sich darüber einig, dass Elemente wie Flexibilität und Usability unbedingt vermehrt im ERP-Baukasten auftauchen müssen. Statt auf große, sperrige Programme zu setzen, sollten die Anbieter nun besser flexible Einzel-Services entwickeln, die sich kombinieren und für jede Anforderung optimal konfigurieren lassen. Dabei müssen sie transparent und offen aufgebaut sein, damit sie ebenso auf mobilen Endgeräten zum Einsatz kommen können. Die Oberflächen sollten einer intuitiven Steuerung folgen und eventuell sogar vom Nutzer selbst angepasst werden können. Auch der praktische Einsatz von Sprachsteuerung und Augmented Reality oder ähnlichem ist denkbar.