Grüner Wasserstoff aus Kanada für Deutschland: „Dumme Idee, aus Verzweiflung entstanden“

Von: Markus Hofstetter

E.ON und Uniper wollen grünen Wasserstoff aus Kanada beziehen. Doch der Deal scheint in mehrfacher Hinsicht fragwürdig zu sein.

Berlin/Nova Scotia - Auf dem Weg zur Klimaneutralität setzt Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auch auf Wasserstoff. Dazu hat die Bundesregierung eine neue Nationale Wasserstoffstrategie beschlossen. Vor allem grüner Wasserstoff soll gefördert werden.

Grüner Wasserstoff aus Kanada: EverWind soll eine Million Tonnen an Uniper und E.On liefern

Mit von der Partie sind E.ON und Uniper. Die beiden deutschen Energieversorger haben bereits im vergangenen Jahr mit dem kanadischen Unternehmen EverWind Absichtserklärungen (Memorandum of Understanding MoU) zur Lieferung von grünem Wasserstoff bzw. Ammoniak unterzeichnet. Uniper und E.ON wollen jeweils mehr als 500.000 Tonnen grünes Ammoniak pro Jahr von EverWind beziehen, wie sie im August 2022 mitteilten.

Auf diesem Gelände in Point Tupper, Nova Scotia, will EverWind eine Produktionsanlage für grünen Wasserstoff errichten © EverWind/Facebook

Produziert werden soll der begehrte Stoff in einer Anlage in Point Tupper in Nova Scotia, die Anfang 2025 den kommerziellen Betrieb aufnehmen soll. Nach Informationen der WirtschaftsWoche ist man bereits einen Schritt weiter: Die Unterzeichnung der Lieferverträge zwischen E.ON, Uniper und EverWind stehe kurz bevor.

Grüner Wasserstoff aus Kanada: Es gibt nicht genug erneuerbare Energien in Nova Scotia

Allerdings gibt es erhebliche Zweifel an dem Deal, sowohl die Wirtschaftlichkeit als auch die Lieferfähigkeit von EverWind betreffend. „Es ist eine dumme Idee, die aus Verzweiflung entstanden ist“, sagte Paul Martin vom Beratungsbüro Spitfire Research in Toronto der WirtschaftsWoche. Er könne nicht glauben, dass Deutschland einen Teil seines Energieproblems mit dem Kauf von Wasserstoff aus Kanada lösen wolle.

Seiner Meinung nach ist es sehr unwirtschaftlich, zunächst mit hohem Energieaufwand Wasserstoff zu produzieren, ihn in das transportfähige Medium Ammoniak umzuwandeln, über den Atlantik zu transportieren und es in Deutschland unter erneutem Energieaufwand in Wasserstoff zurückzuverwandeln. „Von zehn Kilowattstunden, die man einkauft, bleiben am Ende zwei übrig“, so Martin.

Es gibt auch Bedenken, ob überhaupt genug erneuerbare Energie zur Verfügung steht, um die riesigen Mengen grünen Wasserstoffs zu produzieren. In Nova Scotia werden rund 60 Prozent des Stroms aus Kohle, Gas, Öl und Petrolkoks gewonnen. Auch für die Erzeugung von Windenergie ist die Provinz an der kanadischen Ostküste wenig geeignet. Die Auslastung der Windkraftanlagen liegt laut Martin bei 30 bis 35 Prozent, in Chile ist sie zum Vergleich doppelt so hoch.

Die Kapazitäten der geplanten neuen Windparks werden nicht ausreichen

Dennoch will Everwind eigene Windparks entwickeln und bauen. Allerdings gibt es nach Informationen der WirtschaftsWoche weder Leasing-Verträge für Staatsflächen noch Anträge für die auch in Kanada vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsprüfung. Dabei wäre Eile geboten, wenn bis 2025 der grüne Strom für die Wasserstoffproduktion fließen soll.

Selbst wenn die Windkraftanlagen bis dahin fertig sein sollten, scheint ihre Kapazität zu gering. So beziffert EverWind die Leistung der Anlage auf rund 530 Megawatt, was laut WirtschaftsWoche selbst unter besten Bedingungen nicht ausreichen würde, um die in der ersten Phase angestrebten 200.000 Tonnen Ammoniak im Jahr 2025 zu produzieren. Ab 2026 sollen eine Million Tonnen Ammoniak an Uniper und E.ON geliefert werden. Dazu will EverWind zusätzlich einen Solarpark mit einer Leistung von 300 Megawatt errichten. Auch das dürfte für die Produktion des grünen Energieträgers bei weitem nicht ausreichen.