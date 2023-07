Spritsteuer in der Türkei über Nacht verdreifacht: Erdogan kassiert an der Zapfsäule ab

Von: Patricia Huber

Die türkische Regierung bittet die Bürger mit einer erneuten Steuererhöhung zur Kasse. Dazu werden die Abgaben auf Benzin und Diesel drastisch angehoben – mit weitreichenden Folgen.

Ankara – Bei den verheerenden Erdbeben in der Türkei sind im Februar über 50.000 Menschen ums Leben kamen. Die Trauer hallt bis heute nach. Auch die wirtschaftlichen Folgen werden das Land noch lange beschäftigen. Denn die Naturkatastrophe im Februar hat ein riesiges Loch in den Staatshaushalt gerissen und das ist erst der Anfang. Insgesamt schätzt die Regierung die Kosten durch die Erdbebenschäden auf bis zu 100 Milliarden US-Dollar.

Wegen Erdbebenschäden: Türkei erhöht Steuer auf Benzin und Diesel

Zur Finanzierung beitragen sollen auch die türkischen Bürger. Denn angesichts der schwierigen Wirtschaftslage erhöht die Regierung am laufenden Band die Steuern. Jetzt trifft es die Autofahrer. Wie Bloomberg berichtet, wurde am Sonntag die Steuer für Kraftstoffe wie Diesel und Benzin erhöht. Damit stiegen auch die Preise an der Zapfsäule. Wie die F.A.Z. berichtet, legte der Spritpreis über Nacht um rund ein Viertel von 27 auf 34 Lira je Liter zu. Das entspricht einem Preis von umgerechnet 1,16 Euro pro Liter. Für den deutschen Autofahrer mag das günstig klingen, doch der Netto-Mindestlohn in der Türkei liegt bei etwa 400 Euro.

Mit der neuen Spritsteuer werden jetzt pro Liter Benzin 7,52 Lira Steuer fällig, wie der Spiegel berichtet. Das entspricht umgerechnet etwa 25 Cent. Zuvor lag der Steuersatz bei 2,52 Lira pro Liter Benzin, also knapp neun Cent. Noch stärker fällt die Erhöhung beim Diesel aus. Hier steigt die Steuer auf sieben Lira, statt bisher 2,05 Lira pro Liter Kraftstoff.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan heizt mit Steuererhöhungen die Inflation weiter an. © Lefteris Pitarakis/dpa

„Die Welle der Erhöhungen bei Kraftstoffen und insbesondere Diesel wird weitreichende Auswirkungen haben, da der Großteil der Wirtschaftstätigkeit auf Diesel basiert“, sagte Cem Cakmakli, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Koc-Universität in Istanbul gegenüber Bloomberg. „Wir erwarten massive Preissteigerungen bei Lebensmitteln.“ Das könnte sich auch auf die ohnehin schon sehr hohe Inflationsrate im Land auswirken. Cakmakli rechnet mit einer Inflation von etwa 60 Prozent am Jahresende.

Türkei: Erdogan hob auch schon Mehrwertsteuer an

Bereits Anfang Juli hatte der kürzlich wiedergewählte Präsident Recep Tayyip Erdogan an der Steuerschraube gedreht. Demnach wurde die Mehrwertsteuer um zwei Prozentpunkte auf 20 Prozent angehoben. Bei bestimmten Waren und Dienstleistungen, etwa in der Gastronomie, wurde der Steuersatz auf 10 Prozent angepasst – eine Erhöhung um zwei Prozentpunkte. Die Gebühren für Visa, Notare und Pässe wurden sogar um rund 50 Prozent erhöht, während Steuern auf Bankkredite von zehn auf 15 Prozent angehoben wurden.

Grund für die Erhöhung sind unter anderem auch die Wahlkampfausgaben für die Präsidentschaftswahl im Mai, aus denen Erdogan erneut als Sieger hervorgegangen war. Erdogan sucht auch nach Möglichkeiten, um seine Wahlversprechen wie zum Beispiel die Anhebung von Gehältern oder Boni zu finanzieren. (ph/dpa)