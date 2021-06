Erster Elektro-Lastwagen von Daimler kommt im zweiten Halbjahr 2021

E-Mobilität im Truck-Segment

+ © Daimler Trucks and Buses Communications Der eActros ist der erste elektrische Lkw der Daimler AG. Er soll im zweiten Halbjahr in Serie gehen. © Daimler Trucks and Buses Communications

Der Autobauer Daimler hat vor wenigen Wochen mit dem EQS die E-Auto-Hoffnung des Konzerns vorgestellt. Im zweiten Halbjahr 2021 soll auch der erste elektrische Lkw in die Serienproduktion gehen.

Stuttgart - In der Automobilindustrie gilt das E-Auto als Zukunft des Automobilbaus. Auch die Daimler AG hat mit den SUV EQC und EQA bereits elektrische Modelle auf dem Markt. Die kürzlich vorgestellte Luxuslimousine EQS ist jedoch die E-Auto-Hoffnung des Stuttgarter Konzerns. Bei den Nutzfahrzeugen von Tochter-Unternehmen Daimler Truck AG setzen die Schwaben nun ebenfalls auf den Elektromotor. Der eActros wird bereits seit mehreren Jahren testweise eingesetzt und soll im zweiten Halbjahr 2021 in Serie gehen. Die Weltpremiere ist für den 30. Juni angesetzt. Wie BW24* berichtet, startet Daimler die Elektro-Revolution in einem Bereich, der bisher im Schatten stand.

Der Name „Daimler" verschwindet wohl bald aus Stuttgart. Der Autobauer plant, den Konzern in eine Pkw- und eine Lkw-Sparte aufzuteilen. Das Autosegment soll zukünftig Mercedes-Benz AG heißen.