Essen: Tipps gegen Keime in der Küche - Mit diesen Maßnahmen schützen Sie sich

Essen ist für den Menschen lebenswichtig. Doch wenn Keime in der Küche lauern, kann es gefährlich werden. Stiftung Warentest gibt Tipps zum Schutz vor Bakterien, Viren und Pilzen.

Keime in der Küche ? Dagegen hilft eine gute Hygiene

Kassel - Keime in der Küche, an verschiedenen Lebensmitteln und auf der eigenen Haut sind nicht unbedingt schlecht für den Menschen - können es aber sein, wenn es „die Falschen“ sind.

Die unsichtbare Gefahr im Essen geht von Keimen wie Schimmelpilzen, Salmonellen, Noroviren und Listerien aus, um nur ein paar zu nennen. Stiftung Warentipps gibt Tipps gegen die Krankmacher in der Küche.

Stiftung Warentest: Diese Bakterien, Vieren und Pilze können in der Küche lauern

Campyl­obacter: Der häufigste Verursacher von lebens­mittel­bedingten Erkrankungen, der meist durch mangelnde Hygiene in Schlachtbetrieben an das Fleisch kommt. Campyl­obacter kann Magen-Darm-Infekte mit Durch­fall, Bauch­schmerzen und Fieber auslösen.

Tipps von Stiftung Warentest: Keime im Kühlschrank vermeiden

Tipp 1 - Kühlschrank: Stiftung Warentest empfiehlt regelmäßige Reinigungen des Kühlgerätes, da sich einige Keime auch bei niedrigen Temperaturen vermehren können. Um zum Beispiel Listerien am Wachsen und Gedeihen zu hindern, hilft eine regelmäßige Essigwäsche. Darüber hinaus sollten Lebensmittel nicht offen im Kühlschrank liegen. Die Luft sollte zirkulieren können - sprich: Den Kühlschrank nicht mit Essen vollstopfen!

Stiftung Warentest gibt Tipps gegen Keime in der Küche: Küchen- und Putzhilfen regelmäßig reinigen

Tipp 2 - Spüllappen und Schwämme: Die Putzhilfen in der Küche können zu wahren Keimschleudern werden, weshalb laut Stiftung Warentest alle zwei bis drei Tage ein Wechsel von Lappen und/oder Schwamm sinnvoll ist. Die Wäsche bei 60 oder 90 Grad - oder sogar das Erhitzen in der Mikrowelle sind keine Garantie für den Tod der Keime! Während der Nutzung sollten die Puzthilfen immer ausgewrungen und im Falle des Lappens ausgebreitet getrocknet werden.

Tipp 3 - Schneidebretter: Brettchen können ein toller Spielplatz für Keime in der Küche sein. Beim Schneiden können sie vom Lebensmittel auf das Brett übertragen werden. Wenn dieses nicht ordentlich gereinigt oder gewechselt wird, können die Bakterien, Viren oder Pilze auf anderes Essen übertragen werden.

Gerade bei der Verarbeitung von Fleisch sollte ein eigenes Brettchen verwendet werden - empfohlen wird das laut Stiftung Warentest auch vom Bundes­institut für Risiko­bewertung. Die intensive Reinigung mit heißem Wasser und Spülmittel gilt übrigens auch für die genutzten Messer!

Tipps gegen Keime in der Küche: Stiftung Warentest - Hände waschen als A und O

Tipp 4 - Hände: Eigentlich sollte dieser Tipp selbstverständlich sein, aber in der Küche sollte auch das Händewaschen vor und nach dem Verarbeiten von Lebensmitteln nicht vergessen werden. Wer für sein Essen rohe Eier, Fleisch oder Fisch zubereitet, sollte sich direkt danach sorgfältig die Hände sauber machen. Stiftung Warentest erinnert auch daran: Kleine Wunden an den Fingern sollten sofort versorgt und zur Not mit einem Pflaster geschützt werden!

Tipp 5 - Lebensmittel gut durcherhitzen: Fleisch sollte möglichst imer gut durcherhitzt werden. Stiftung Warentest empfiehlt 70 Grad für zwei Minuten. Dadurch würden die meisten Erreger abgetötet.

Tipp 6 - Bei Hitze gut kühlen: Im Sommer sollten Speisen besonders gut gekühlt werden - auch unterwegs. Also immer an eine Kühltasche denken, wenn es zum Verwandtenbesuch mit mitgebrachten Speisen oder zum Picknick geht. Vor allem Salmonellen verbreiten sich bei Hitze schnell.

Keime in der Küche: Tipp vom Experten im Video

Um die Infektionsgefahr beim Zubereiten von Geflügelfleisch zu senken, raten Gesundheitsexperten dazu, das Fleisch nicht abzuwaschen. So können sich gefährliche Keime nicht in der Küche verbreiten. Tipps dazu im Video:

Ein weiterer Tipp von Stiftung Warentest zum Kampf gegen Keime in der Küche betrifft das eigene Erscheinungsbild: Die Haare sollten lieber nicht offen getragen werden und auch die Kleidung sollte nicht ins Essen hängen!

Pommes oder Gemüse-Smoothie? Stiftung Warentest gibt nicht nur Tipps zum Umgang mit Essen und Keimen in der Küche, sondern auch zur Ernährung - Denn gesundes Essen senkt das Risiko für eine Krebs-Erkrankung. (Jennifer Greve und Diana Rissmann)

