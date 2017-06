EuGH-Urteil: "Pflanzenkäse" darf nicht Käse heißen

Aus der Bohne, nicht dem Euter

Die EU-Verordnung stellt klar: "Der Ausdruck "Milch" ist ausschließlich dem durch ein- oder mehrmaliges Melken gewonnenen Erzeugnis der normalen Eutersekretion, ohne jeglichen Zusatz oder Entzug, vorbehalten."

Milch muss aus Eutern kommen - basta. Das steht so ähnlich in einer EU-Verordnung. Und was ist mit Sojamilch? Die höchsten Richter der EU haben entschieden.