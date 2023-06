Mietpreis-Wahnsinn: Luxus-Wohnungen für bis zu 20.000 Euro - pro Monat

Von: Amy Walker

Teilen

Während die Kaufpreise nachgeben, steigen die Mieten hierzulande ungebremst weiter. Die teuersten Wohnungen in Deutschland kosten jetzt knapp 20.000 Euro Miete - im Monat.

Berlin – Die Kaufpreise für Häuser in Deutschland schrumpfen derzeit rapide. Immer mehr Interessenten können sich die Kredite nicht mehr leisten. Zeitgleich steigen die Mieten so stark, dass sich vor allem Geringverdiener bald nichts mehr leisten können. Besonders übel ist die Lage in den Großstädten, wo die Mietpreise im Vorjahresvergleich um bis zu 19 Prozent gestiegen sind.

Wie schlimm die Lage mittlerweile geworden ist, veranschaulichen neue Daten des Immobilienportals Immoscout24. Demnach liegen die Kaltmieten der teuersten Wohnungen in Deutschland mittlerweile zwischen 11.500 und 19.500 Euro im Monat. Sieben der zehn teuersten Wohnungen stehen in Berlin.

Die teuerste Mietwohnung in Deutschland © Immoscout 24

Teure Luxuswohnungen mit Dachterrasse und Privat-Sauna

„An der Spitze steht ein Design-Penthouse in Berlin-Mitte mit 720 Quadratmetern Wohnfläche, das für 19.500 Euro im Monat im Angebot ist“, schreibt Immoscout in einer Mitteilung zur aktuellen Lage. Das sei ungefähr so teuer wie ein Luxus-Wochenende in Dubai, „inklusive First-Class-Flug von Frankfurt am Main und zwei Übernachtungen in der Diplomaten Suite des Hotels Burj Al Arab Jumeirah“.

Neben Berlin listet das Portal drei weitere Wohnungen im Luxussegment, zwei in Düsseldorf und eine in Frankfurt am Main. Die komplette Liste:

Stadt Kaltmiete / Monat Größe Berlin 19.500 Euro 720 m² Berlin 17.000 Euro 706 m² Berlin 15.000 Euro 456 m² Düsseldorf 13.455 Euro 198 m² Berlin 12.000 Euro 185 m² Berlin 12.000 Euro 188 m² Berlin 12.000 Euro 403 m² Frankfurt am Main 12.000 Euro 500 m² Düsseldorf 11.730 Euro 127 m² Berlin 11.500 Euro 384 m²

Die Luxuswohnungen sind alle mit Sauna ausgestattet, einige sind auch möbliert. Zudem sind viele von ihnen Maisonette-Wohnungen mit einer Dachterrasse, die über die Stadt blicken lässt.

Eine der Top-Wohnungen in Frankfurt am Main © Immoscout 24

Zinswende lässt Nachfrage weiter steigen

Der Aufwärtstrend auf dem Mietmarkt scheint ungebrochen. Dass die Mieten auf in Zukunft noch steigen werden, lässt ein Blick auf den Immobilienmarkt für Kaufinteressenten vermuten. Dort gehen die Preise seit Wochen nach unten, unter anderem wegen der Zinswende. Diejenigen, die sich kein Eigenheim mehr leisten können, drängen jetzt ebenfalls auf den schon angespannten Mietmarkt.