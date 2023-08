Experte über Sanierungen: „Vermietern droht die finanzielle Überforderung“

Von: Lisa Mayerhofer

Deutschland diskutiert über die Wärmewende – und die Ampel-Koalition plant ein umstrittenes Heizungsgesetz, das bei vielen Vermietern teure Sanierungen nach sich ziehen könnte.

Berlin – Eine Sanierung ist kostspielig – vor allem bei älteren Häusern. Das geplante Heizungsgesetz der Ampel-Koalition beschäftigt deshalb viele Eigentümer und Vermieter in Deutschland. Kein Wunder: „Wir starten gerade das teuerste Restrukturierungsprogramm der Geschichte, das ein Vielfaches der deutschen Wiedervereinigung kosten wird“, sagt Jürgen Michael Schick, Ehrenpräsident des Immobilienverbands IVD gegenüber der Wirtschaftswoche.

Heizungsgesetz nach Sommerpause im Bundestag

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) – das sogenannte Heizungsgesetz – sollte eigentlich Anfang Juli und damit vor Beginn der Sommerpause beschlossen werden, dies wurde aber vom Bundesverfassungsgericht gestoppt. Zuvor hatte es in der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP lange Konflikte gegeben. Die Koalition verständigte sich dann auf grundlegende Änderungen. Das Gesetz zielt darauf ab, durch einen schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizungen das Heizen in Deutschland klimafreundlicher zu machen.

Für viele Eigentümer in Deutschland heißt das, dass sie sich in der Regel wohl künftig statt Gas- und Ölheizungen nach Heizalternativen wie etwa Wärmepumpen umschauen müssen, wenn diese irreparabel kaputtgehen. Zudem könnten dann in dem Zuge auch weitere teure energetische Sanierungen wie etwa eine Dämmung anstehen. Über das Gesetz wird nun nach der Sommerpause Anfang September im Bundestag entschieden.

Schick: „Es wird für Mieter und Vermieter teurer“

Schick warnt mit Blick auf die energetischen Sanierungen in der Wirtschaftswoche vor den hohen Kosten: „Die meisten Vermieter sind keine großen Konzerne, sondern Privatleute, die mit einer Immobilie ihre Rente aufbessern wollen. Ihnen droht die finanzielle Überforderung.“ Er befürchtet, dass das „ein Massenphänomen“ werden könnte. „Denn 60 Prozent der Mietwohnungen gehören privaten Kleinvermietern“, so Schick.

Für ihn steht fest: „Es wird für Mieter und Vermieter teurer.“ Wobei aber die Vermieter den größeren Teil der Kosten tragen müssten. Zwar können Kosten über die Modernisierungsumlage auf die Mieter umgelegt werden, diese ist jedoch bei acht Prozent gedeckelt.

„Natürlich wollen wir alle, dass Deutschland seine Klimaziele erreicht. Aber man kann den Bürgern nicht erzählen, dass das zum Nulltarif geht – das wäre unehrlich“, so Schick gegenüber der Wirtschaftswoche. „Die Politik muss sagen: Es wird teurer – für den Steuerzahler, den Vermieter und den Mieter.“

Wie teuer wird der Heizungstausch? Zahlen des Ministeriums

Doch wie teuer wird es konkret? Das hat das Wirtschaftsministerium schon teilweise in dem Fragenkatalog der FDP beantwortet. Dabei geht es vor allem um Wärmepumpen, die in der Anschaffung deutlich teurer sind als Gas- oder Ölheizungen.

Das Ministerium betonte in seiner Antwort, neben den Investitionskosten müssten auch die Betriebskosten der verschiedenen Heizungstechnologien berücksichtigt werden. „Insbesondere bei Wärmepumpen übersteigen die Einsparungen bei den Betriebskosten gegenüber den Betriebskosten für eine Gasheizung über einen Zeitraum von 18 Jahren deutlich die Mehrkosten bei der Anschaffung.“

Konkret bemisst das Wirtschaftsministerium je nach Sanierungsstand bei einem Einfamilienhaus die Preise für Kauf und Einbau einer Wärmepumpe (Luft/Wasser) auf 22.420 Euro bis 45.920 Euro. Bei einem Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen werden die Kosten für eine Wärmepumpe auf 38.680 Euro bis 78.080 Euro taxiert. Alternativ ist es aber auch möglich, auf Fernwärme umzusteigen – sofern es am Standort eine Fernwärme-Versorgung gibt bzw. eine geplant ist.

