Heizungsbauer zu Habecks Heizungsgesetz: Grüner Wasserstoff als Alternative? „Das ist eine Lüge“

Von: Amy Walker

Teilen

Der politische Kampf um das Heizungsgesetz scheint vorerst beigelegt zu sein. Doch in der Branche ist das Unverständnis über den monatelangen Streit und den gefundenen Kompromiss groß.

Berlin – Die Ampel-Koalition hat sich auf ein Heizungsgesetz geeinigt, das noch vor der Sommerpause im Bundestag verabschiedet werden soll. Das Thema hat Deutschland wochenlang beschäftigt. Der Kompromiss soll nun Ruhe bringen.

In der Heizungsbranche stehen die Zeichen aber alle auf Wandel: Sei es der massive Ausbau der Produktionskapazitäten für Wärmepumpen, der Viessmann-Verkauf oder die Entscheidung des Heizungsbauers Thermondo, keine Ölheizungen mehr zu installieren. Die Branche stellt sich um. Im Gespräch mit dem ntv Podcast „Die Stunde Null“ hat sich der Chef des Berliner Heizungsbauers, Philipp Pausder, kritisch über die Kompromisse geäußert.

Thermondo-Chef: „Andere Länder sind weiter“

„Andere Länder sind weiter und auch nicht so ideologisch“, sagte Pausder im Gespräch mit dem Wirtschaftspodcast. Ölheizungen würden in den meisten europäischen Ländern schon lange nicht mehr eingebaut werden, Deutschland sei da einer der Letzten. Dass das Thema insgesamt so ideologisch geführt werde, sei für ihn völlig überraschend gekommen.

Pausder geht aber vor allem mit der FDP hart ins Gericht. Die Partei hatte in der Debatte hart für einen technologieoffenen Ansatz plädiert. Dabei ging es oft um den grünen Wasserstoff, der ermöglichen soll, Gasheizungen weiter zu betreiben – solange sie in Zukunft die Fähigkeit haben, mit Wasserstoff betrieben zu werden.

Die Wärmepumpe läuft in vielen Fällen effizienter mit einer Flächenheizung. © Andrea Warnecke/dpa-tmn

Das Problem: Diesen Wasserstoff wird es aus Sicht aller Experten nicht in ausreichenden Mengen geben. „Die FDP handelt gegen die Interessen der lokalen Industrie“, sagt Pausder dazu. „Wenn ich Klimaneutralität für 2045 ernst nehme, kann ich persönlich nicht verstehen, dass man so handelt.“

Thermondo-Chef: Stromkosten viel zu hoch

Und der CEO geht noch weiter: „Wer behauptet, dass grüner Wasserstoff in den nächsten 15 Jahren in ausreichender Menge in der Hauswärme landen wird, der ist aus meiner Sicht unpatriotisch“, sagt er. „Das ist wirklich eine Lüge.“

Pausder und sein Unternehmen plädieren also weiter für die Wärmepumpe. Aus seiner Sicht seien 90 Prozent der deutschen Einfamilienhäuser jetzt schon dafür geeignet, ein solches System einzubauen. Das Problem, das er aktuell vor allem sieht, betrifft die Stromkosten. Diese seien viel zu hoch. Es müsse also jetzt die Aufgabe der Politik sein, den Strom günstig zu machen – „zumindest im Vergleich zu fossiler Energie“.