EZB-Chefvolkswirt rechnet mit Rückgang der Kerninflation

„Wir erwarten, dass die Kerninflation im Laufe des Herbstes zurückgeht“, sagt der EZB-Chefvolkswirt in einem Interview. © Arne Dedert/dpa

Mit Zinssteigerungen versucht die EZB die seit Monaten hohe Inflation zu dämpfen. Nun gab deren Chefvolkswirt einen Hinweis darauf, ob die EZB diesen Kurs fortsetzt.

Dublin - Im Kampf gegen die Inflation in der Eurozone sieht der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, Licht am Ende des Tunnels. „Wir erwarten, dass die Kerninflation im Laufe des Herbstes zurückgeht“, sagte er in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem irischen Magazin „The Currency“. Die Kerninflation beschreibt die Teuerung ohne besonders schwankungsanfällige Güter wie Energie und Nahrungsmittel.

Lane sagte, es sei wichtig, zu verstehen, dass es sich bei der aktuellen Teuerung um eine zeitlich begrenzte Episode handele. Die Zweitrundeneffekte, die auf die einstige Schockwelle folgen, werden ihm zufolge in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreichen.

Der Ökonom nährte damit die Hoffnung, dass die EZB die Zinsen auf ihrer Sitzung in der kommenden Woche nicht weiter anheben könnte. Der Euro, der grundsätzlich von steigenden Zinsen profitiert, rutschte zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni. dpa