EZB-Ratsmitglied: Zinspause ist in Sicht

Von: Bettina Menzel

Das Gebäude der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main. © IMAGO/Sebastian Gabsch/Future Image

Die Zinserhöhung der EZB geht wohl auch im Juli im Rekordtempo weiter. Aus Sicht des EZB-Ratsmitglieds Francois Villeroy ist dann aber der Höhepunkt erreicht.

Frankfurt – Die Leitzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) liegen aktuell bei vier Prozent und damit so hoch wie zuletzt zu Beginn der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2008. Nach Worten des EZB-Ratsmitglieds Francois Villeroy de Galhau haben die Zinsen bald ihren Höhepunkt erreicht – würden dann aber so lange auf einem hohen Niveau verharren, bis die Auswirkungen auf die Wirtschaft spürbar seien. Von einer Anhebung des Inflationsziels hält der Experte indes nichts, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag berichtete.

EZB-Ratsmitglied stellt Zinspause auf „Hochplateau“ in Aussicht

Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte für die kommende Zinssitzung am 27. Juli bereits eine weitere Erhöhung des Leitzinses in Aussicht gestellt. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Am Wochenende sprach EZB-Ratsmitglied Villeroy auf einer Konferenz im französischen Aix-en-Provence nun von einer baldigen Zinspause. Ein Sinken der Leitzinsen sei jedoch aus Sicht des Finanzexperten in näherer Zukunft nicht absehbar. „Aber wenn ich von einem Höhepunkt spreche, dann ist das kein Gipfel, sondern eher ein Hochplateau, auf dem wir eine ausreichend lange Zeit bleiben müssen, um alle Auswirkungen der Geldpolitik vollständig zu übertragen“, erklärte der Franzose laut Bloomberg.

Eine Leitzinserhöhung birgt die Gefahr, die Konjunktur zu stark einzubremsen und so eine Wirtschaftsflaute zu begünstigen. In Deutschland herrscht bereits eine technische Rezession, da die Wirtschaftsleistung in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen negativ war. Angesichts der wachsenden Risiken für die Wirtschaft befürwortet auch der deutsche „Wirtschaftsweise“ Achim Truger ein Einfrieren des Leitzinses, wie er am Wochenende im Interview mit Merkur.de von IPPEN.MEDIA sagte.

EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau im Jahr 2016 in Berlin. Der EZB-Leitzins liegt aktuell bei vier Prozent, die Zinserhöhungen werden laut Villeroy bald auf einem „hohen Plateau“ stoppen. © picture alliance / dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

EZB-Ratsmitglied Villeroy hält nichts von einer weiteren Anhebung des Inflationsziels

Bis zum Jahr 2025 will die EZB die Inflation auf das Ziel von zwei Prozent drücken, bei diesem Wert sehen die Währungshüter die Preisstabilität gewahrt. Die Inflationsrate im Euro-Raum war im Juni auf 5,5 Prozent gesunken, lag damit aber weiterhin deutlich über dem angestrebten Wert. Im Jahr 2021 hatte die europäische Notenbank ihr Inflationsziel auf zwei Prozent geändert und sich damit mehr Spielraum verschafft. Zuvor hatte die Zentralbank eine Teuerungsrate von „unter, aber nahe zwei Prozent“ angestrebt. Aus Sicht von Villeroy solle es nun bei der Zielmarke von zwei Prozent bleiben.

Damit wies das EZB-Ratsmitglied den Vorschlag französischer Ökonomen zurück, die Vorgabe der Preisstabilität auf mehr als zwei Prozent anzuheben und bezeichnete dies als „falsche gute Idee“. Ein solcher Schritt würde der Glaubwürdigkeit der Zentralbank schaden und höhere Kreditkosten zur Folge haben. „Wenn wir ankündigen würden, dass unser Inflationsziel nicht mehr zwei Prozent, sondern drei Prozent beträgt, würden die Kreditgeber in Erwartung einer höheren Inflation und Unsicherheit sofort höhere Zinssätze verlangen, mindestens ein Prozent“, warnte Villeroy.