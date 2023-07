EZB startet Umfrage zu Themen für neue Euro-Banknoten

Notenbanken entwickeln regelmäßig neue Banknotenserien, um Fälschern das Handwerk zu erschweren. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Die Europäische Zentralbank will Fälschern mit einer neuen Banknotenserie das Handwerk erschweren. Die Menschen sollen sich mit den Scheinen identifizieren können und bei der Gestaltung mitreden.

Frankfurt/Main - Die Euro-Währungshüter wollen die Menschen im gemeinsamen Währungsraum bei der Gestaltung neuer Euro-Banknoten einbeziehen. Bis Ende August können Europäerinnen und Europäer ihre Meinung zu Themen für die nächste Serie von Euro-Banknoten auf der Website der Europäischen Zentralbank (EZB) äußern, wie die Notenbank am Montag in Frankfurt mitteilte.

„Unsere einheitliche Währung und unsere gemeinsame europäische Identität sind eng miteinander verbunden“, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde. „Wir möchten, dass die Menschen in Europa sich mit dem Design der Euro-Banknoten identifizieren können. Deshalb werden sie aktiv an der Auswahl des neuen Themas beteiligt sein.“

Zur Auswahl stehen sieben verschiedene Themen, unter anderem Europäische Kultur, Vögel als Symbol uneingeschränkte Mobilität, Flüsse oder Hände. Parallel zu der Umfrage auf der EZB-Website führt ein Meinungsforschungsinstitut im Auftrag der Notenbank eine repräsentative Umfrage im Euroraum zu den vorgeschlagenen Themen durch.

Scheine sollen längere Lebensdauer haben

Die EZB hatte im Dezember 2021 einen Prozess zur Neugestaltung der Scheine angestoßen. Notenbanken entwickeln regelmäßig neue Banknotenserien, um Fälschern das Handwerk zu erschweren. Daneben will die EZB auch die Umweltauswirkungen verringern. Die Scheine sollen zum Beispiel eine längere Lebensdauer haben. „Erklärtes Ziel ist es, Fälschungen zu verhindern und die Umweltauswirkungen der Geldscheine zu verringern“, erläuterte EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta.

Bis die Menschen die neuen Scheine in Händen halten, werden allerdings noch einige Jahre vergehen. Der EZB-Rat will das Thema für die nächste Banknotengeneration bis 2024 auswählen. Anschließend wird ein Designwettbewerb stattfinden. Die Bürger sollen sich dann erneut um ihre Meinung gefragt werden. Die Entscheidung über die zukünftige Gestaltung und den Zeitpunkt der Produktion und Ausgabe der neuen Banknoten wird die Notenbank voraussichtlich 2026 treffen. Erfahrungsgemäß dauert es dann zwei bis drei Jahre, bis die neuen Scheine in den Umlauf kommen.

Anders als bei früheren nationalen Währungen sind die Motive auf den aktuellen Euro-Banknoten vergleichsweise nüchtern: Bauwerke, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Die ersten Euro-Banknoten wurden am 1. Januar 2002 ausgegeben. Seit Mai 2019 ist die zweite Generation der Euro-Scheine mit neuen Sicherheitsmerkmalen komplett. dpa