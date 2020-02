Insolvente deutsche Reifenhändler: Ein Teil der Belegschaft kann aufatmen - vorerst

Update vom 14. Februar: Die Gruppeninsolvenz von 16 deutschen Tochterunternehmen der britischen Fintyre Group sorgt an den betroffenen Standorten für Bangen um die Zukunft. Für die etwa 500 Mitarbeiter der baden-württembergischen Reiff Reifen und Autotechnik GmbH gibt es nun jedoch Hoffnung. Wie die Stuttgarter Zeitung berichtet, sind zumindest bis einschließlich April die Löhne und Gehälter für die Angestellten gesichert. Das gilt für ganze 32 Filialen in dem südlichen Bundesland.

Eine entsprechende Bestätigung tätigte ein Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalters. Demzufolge wurde eine Vorfinanzierung angestoßen, um den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten. Allerdings können derzeit noch weder Reifen noch andere Services angeboten werden, wie das Blatt weiter berichtet. Mit Banken und Lieferanten werde jedoch bereits gesprochen, um die Weiterführung des Geschäfts zu sichern und damit auch die Zukunft der Beschäftigten. Neben der Reiff GmbH sind noch weitere 15 deutsche Unternehmen von der Insolvenz bedroht.

Reifenhändler melden Insolvenz an - über 1.000 Jobs in Deutschland in Gefahr