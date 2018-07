Fleisch-Kennzeichnung bei Aldi: So funktioniert das neue System 

Aldi will eine Kennzeichnung für Frischfleisch einführen, um für den Verbraucher die Transparenz zu erhöhen. Immer mehr Läden setzten auf freiwillige Labels, auch weil aus der Politik keine Vorgaben kommen.

Aldi folgt der Konkurrenz: Wie zuvor schon Lidl, Penny, Netto und Kaufland setzt nun auch das Gespann von Aldi Nord und Aldi Süd auf einen sogenannten Haltungskompass für Frischfleisch. So soll der Konsument auf einen Blick erkennen können, unter welchen Bedingungen das geschlachtete Tier gehalten wurde. Der Konzern spricht von „Haltungs-Transparenz“, man wolle „langfristig für mehr Tierwohl sorgen“ und „auf die Wünsche“ der Kunden eingehen.

Auf den Verpackungen von Frischfleisch-Produkten soll der Verbraucher ab August ein zusätzliches Symbol finden, das Auskunft über die Haltungsbedingungen des Tieres gibt. Das System kennt, ähnlich wie bei der Konkurrenz, vier verschiedene Stufen.

Fleisch-Kennzeichnung bei Aldi: Das heißen die vier Stufen

Stufe eins entspricht den gesetzlichen Mindestanforderungen für die Haltung von Schweinen, Rindern und Geflügel. Diese Stufe trägt den Namen „Stallhaltung“.

Bei der zweiten Stufe mit der Bezeichnung „Stallhaltung plus“ bekommen die Tiere etwas mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben sowie „zusätzliches Beschäftigungsmaterial“.

Stufe 3 „Außenklima“ verspricht noch mehr Platz für die Tiere, eine abwechslungsreichere Umgebung sowie den „Zugang zu Außenklimabereichen“.

Die Stufe vier entspricht den gesetzlichen Bestimmungen für Bio-Fleisch. Folgerichtig trägt sie den Namen „Bio“.

Aldi: Image-Pflege als Priorität

Doch es soll nicht nur bei einer verbesserten Transparenz bleiben: Bis 2019 möchte Aldi etwa die Hälfte seiner Eigenmarken-Produkte qualitativ mindestens auf die zweite Stufe gebracht haben. Damit würde der Einzelhandel den Druck auf das fleischverarbeitende Gewerbe - durchaus öf­fent­lich­keits­wirk­sam - deutlich erhöhen. Schließlich wollen sich die Discounter schon länger ihres „Hauptsache-billig“-Rufs entledigen, setzten daher verstärkt auf Themen wie Nachhaltigkeit oder Umweltschutz.

„Sie wollen ihr Image verbessern, zudem ist der Wettbewerb hart, macht der eine was, zieht der andere nach“, so Professor Martin Fassnacht, Marketingexperte an der privaten Hochschule für Wirtschaft und Management WHU bei Koblenz, gegenüber der Schwäbischen Zeitung. „40 Prozent der Deutschen haben Katze, Hund, Vogel zu Hause, der Tierschutz ist emotional“, erklärt er weiter. Unter diesen Umständen kann es sich kaum ein Konzern leisten, den Eindruck zu erwecken, eine angemessene Tierhaltung sei in seinen Augen lediglich ein unnötiger Kostenfaktor.

Fleisch-Kennzeichnung bei Aldi: Staatliche Regulierung lässt auf sich warten

Dem deutsche Tierschutzbund gehen die geplanten Kennzeichnungen der Wirtschaft noch nicht weit genug. Stattdessen brauche es ein „konsequentes staatliches Label“ mit den damit einhergehenden Garantien im Bereich der Kontrolle und Sanktionierung. An diesem sogenannten „Tierwohl-Label“ wird im Umweltministerium schon seit der letzten Legislaturperiode gearbeitet, eine Umsetzung sei allerdings frühstens ab dem Jahr 2020 realistisch, so die zuständige Ministerin Julia Klöckner von der CDU.

Eine verpflichtende Kennzeichnung sei aber auch zu diesem Zeitpunkt nicht geplant. Vielmehr setze die Bundesregierung auf eine freiwillige Teilnahme der Industrie am Programm. Ein verpflichtendes Logo erfordere eine europäische Regelung mit deutlich verlängerten Zeithorizonten bis zur Umsetzung, so die Begründung des Umweltministeriums.

