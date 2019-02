Warnstreik am Flughafen Düsseldorf: Über 50 Flüge fallen aus

Einige Verzögerungen

Betroffen von dem Warnstreikt sind nach Angaben des Flughafens unter anderem Lufthansa, Condor und Easyjet.

Ein Warnstreik bei der Abfertigung führt zu Flugausfällen am Airport in Düsseldorf. Kaum Auswirkungen hat dagegen ein Ausstand in Hannover.