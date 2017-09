Erpresser droht Lidl, Aldi, und anderen Märkten mit Gift in Lebensmitteln

Ein Erpresser droht mit der Vergiftung von Lebensmitteln in Supermärkten.

Ein bislang Unbekannter hat in einem Schreiben eine hohe Geldsumme von verschiedenen Handelskonzernen gefordert. Andernfalls würde er Lebensmittel in verschiedenen Märkten vergiften.

Konstanz - Ermittler in Baden-Württemberg sind einem Erpresser auf der Spur, der mit der Vergiftung von Lebensmitteln droht. Es handle sich um einen "bundesweit bedeutsamen Erpressungsfall", erklärte die Polizei Konstanz am Donnerstag. Die "Bild"-Zeitung berichtete, der Täter habe offenbar Gift in Babynahrung gemischt.

Mitte September hätten mehrere Lebensmittelkonzerne und Drogeriemarktketten Erpresserschreiben bekommen, berichtete das Blatt auf seiner Website. Der Erpresser forderte demnach zehn Millionen Euro von Supermärkten in Friedrichshafen. Er habe erklärt, in Geschäften bereits Gift in Babynahrung gemischt zu haben. Wie Bild berichtet sind die mehrere Supermärkte und Drogerien, konkret Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Müller, Edeka, Norma und Rewe, betroffen.

Die Polizei ließ dem Bericht zufolge in Friedrichshafen am Bodensee Babynahrung aus den Regalen räumen und untersuchen. In mehreren Gläsern befand sich demnach "offenbar Gift, das Kleinkinder schwerst verletzen, sogar töten konnte". Diese Information bestätigt auch die Deutsche Presseagentur.

In einer Pressekonferenz informieren die Ermittler die Öffentlichkeit.

Die Polizei habe Fotos von einem noch unbekannten Mann, der in einem der genannten Märkte Ware ablegt. Die Kriminalpolizeidirektion Konstanz ermittelt. Der Täter soll circa 50 Jahre alt sein, er trägt auf den Fotos, die die Polizei noch veröffentlichen wird, eine graue Strickmütze und eine Brille. Die Drohung betrifft laut Polizei sowohl Deutschland als auch Märkte der deutschen Unternehmen im Ausland.

Das Verbraucherschutzministerium ruft die Kunden auf beim Einkauf auf manipulierte Packungen zu achten und umgehend den Marktleiter zu informieren, falls etwas auffällig erscheint. Im Glas verpackte Lebensmittel haben einen nach innen gewölbten Deckel. Beim Öffnen sollte immer ein Klacken ertönen, wegen des Vakuums im Glas.

AFP/dpa