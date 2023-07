Führungskraft und trotzdem Teilzeit: Karriere und Privatleben schließen sich nicht mehr aus

Amy Walker

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt im Job eine immer wichtigere Rolle. Wer in Teilzeit arbeitet, kann heutzutage trotzdem Chef oder Chefin sein.

Berlin – Morgens ein Personalgespräch führen, nachmittags die Kinder von der Kita abholen – die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird auch in Führungspositionen immer wichtiger. Jobtandems, Vertretermodelle und Teilzeitlösungen haben mittlerweile einen festen Platz in der Personalplanung großer Unternehmen. Damit wird das uralte Klischee infrage gestellt, dass Karriere nur möglich ist, wenn man sein Privatleben dem Job unterordnet, immer erreichbar ist und Überstunden leistet. Dennoch ist es noch ein langer Weg, bis dieses Klischee komplett widerlegt ist.

Job-Tandem: Eine Stelle, die von zwei Personen gefüllt wird

Ein Beispiel dafür, dass geteilte Führung erfolgreich sein kann, sind Ina Skultety und Isabell Kormos, die in internen Meetings den Namen „Insa“ tragen, wie die beiden Führungskräfte der Bosch-Werkzeugsparte Power Tools berichten. „Für die anderen sind wir nach außen ein und dieselbe Person. Wir haben uns keine Themen aufgeteilt, sondern jede ist zu allem sprechfähig.“ Sie teilen eine gemeinsame Mailadresse, einen Kalender und eine Verantwortung.

Solche Modelle sind nicht nur bei Bosch verbreitet. Laut einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur teilen sich mittlerweile viele Menschen in Führungspositionen bei Dax-Konzernen Stellen, sei es als Tandem oder durch Reduzierung der Arbeitszeit. Bei Mercedes-Benz, Daimler Truck und Porsche gibt es bereits hunderte Tandems in verschiedenen Führungsebenen.

Dennoch ist Teilzeitarbeit in Führungspositionen immer noch die Ausnahme: Insgesamt hält sich der Anteil dieser Modelle im einstelligen Prozentbereich. Petra Kneip, eine Personal-Expertin von der Hochschule Reutlingen, betont, dass strukturelle Veränderungen notwendig sind, um von Normalität sprechen zu können. „Wir sehen, dass die Anzahl von Teilzeitverhältnissen in der Führung zunimmt. Aber mit Sicherheit ist das immer noch die Ausnahme“, sagte sie. Bis es zur Normalität werde, müsse die Praxis eine breitere Basis haben und nicht nur auf Frauen und Mütter beschränkt sein.

Vollzeit passt nicht mehr in die Lebensplanung

Einige Unternehmen wie die Deutsche Bank, Siemens und Eon kennzeichnen bereits Tandem-fähige und Teilzeit-Jobs bei Ausschreibungen. Individuelle Lösungen werden immer mehr gesucht, um Personal zu halten. Ina Skultety und Isabell Kormos entschieden sich nach ihrer Elternzeit für das Jobsharing, da Vollzeit derzeit nicht in ihre persönliche Lebensplanung mit Familie passt. „Und das Jobsharing war der Schritt zurück in die direkte Führung“, so Skultety. Also bewarben sie sich gemeinsam auf eine Stelle und verantworten nun die Logistikprozesse für die weltweit über 20 Produktionswerke von Bosch Power Tools und ein Team von rund 40 Menschen. Beide arbeiten zu je 65 Prozent.

Für erfolgreiche Jobtandems sind klare Regeln unerlässlich, wie beide Führungskräfte betonen. Die Entscheidungsbefugnisse sind klar verteilt, sodass eine Person in kleineren Angelegenheiten entscheidet und die andere im Urlaub das Handy abschalten kann. Dadurch tragen beide die Verantwortung, auch wenn einmal etwas nicht rund läuft – was aber bisher noch nicht passiert sei, sagen beide.

Die Frage, ob sich solche Modelle für Firmen lohnen, ist schwer zu beantworten. „Die Leute sind aber oft zufriedener und können ihre Karriere fortsetzen. Das ist auf jeden Fall ein großer Bindungs- und Attraktivitätsfaktor. Den in Euro zu bewerten, ist extrem schwierig“, so Personalexpertin Kneip. Investoren interessieren sich zunehmend für „weiche“ Kennzahlen, wie Arbeitsbedingungen und Diversität, die in die Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen einfließen.

Führung in Teilzeit ist nicht allein von der Unternehmensgröße abhängig, sondern von der Kultur und den spezifischen Anforderungen des Jobs. „Ich glaube sogar, dass es in kleinen Unternehmen mit flachen Strukturen wahrscheinlich einfacher ist, solche Lösungen zu etablieren als in den großen“, so Kneip. Je höher man jedoch in der Hierarchie aufsteigt, desto schwieriger kann es sein, Verantwortung zu teilen. Positionen wie die des CEO erfordern oft eine hohe Präsenz und lassen weniger Raum für Teilzeitarbeit. „Sie werden nicht CEO, weil Sie gerne Work-Life-Balance hätten.“ Auch die Dax-Konzerne berichten, dass die Nachfrage nach Teilzeit abnehme, je höher es in der Hierarchie gehe.

