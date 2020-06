Karstadt-Kaufhof schließt 62 Filialen: ARD-Kommentatorin erhebt schwere Vorwürfe an Führung und Immobilienbesitzer: „Wie Zahnpastatuben ausgepresst“

Die Schließung von 62 Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen löst deutschlandweit Bestürzung aus.

löst deutschlandweit Bestürzung aus. Eine ARD-Kommentatorin erhebt Vorwürfe an das Management.

erhebt Vorwürfe an das Management. Die Schließung dürfte noch nicht alles sein - der Sturz ist absehbar, meint sie.

Update vom 20. Juni, 20.34 Uhr: Neben den 62 Karstadt-Kaufhof-Filialen, die vor dem Aus stehen, wurde am Samstag bekannt, dass auch 20 der 30 Karstadt Sports Filialen, die es in Deutschland gibt, schließen sollen. Welche Filialen betroffen sind, ist noch nicht abschließend bestätigt. Laut Informationen des Kölner Stadtanzeigers sollen die Standorte in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Hamburg und München schließen.

ARD-Kommentatorin erhebt schwere Vorwürfe gegen Karstadt-Kaufhof-Führung - Düstere Prognose

Erstmeldung vom 20. Juni, 12.51 Uhr:

Essen/München - Nachdem am Freitag bekannt wurde, dass 62 Karstadt-Kaufhof-Filialen in Deutschland schließen werden, herrscht nicht nur bei den Mitarbeitern Entsetzen.

Viele machen sich Sorgen, wie die Innenstädte ohne die Warenhäuser aussehen werden - es wird ein tragfähiges Zukunftskonzept für die Zeit nach Karstadt gefordert.

+ Galeria Karstadt Kaufhof schließt Filialen: Die Innenstädte könnten unattraktiver werden © dpa / Rolf Vennenbernd In einem Kommentar in den ARD-Tagesthemen macht Sabrina Fritz (SWR) vor allem dem Management schwere Vorwürfe.

Gründe für Schließung von Karstadt-Kaufhof-Filialen: Schnäppchenjagd und Shoppen auf der Couch

Für Fritz liegen die Gründe für die Schließung vor allem darin, dass kaum einer mehr die Kaufhäuser brauche - durch Schnäppchenmarkt, Outlet-Center und „Shoppen auf der Couch“ seien Kaufhäuser zu etwas geworden, das an einen alten Anzug erinnere, mit „abgewetzten Ärmeln und Flecken.“ Und dann sei auch noch das Coronavirus* gekommen.

„Wenn man mal einen Fuß in eine Galeria-Kaufhof-Karstadt-Filiale setzt, spürt man dort die Lieblosigkeit“, meint Fritz. Doch ihre Vorwürfe gelten wohl nicht den Angestellten, die die Waren anordnen und Kunden beraten, sondern eher dem Management.

Das Aus für Karstadt-Kaufhof-Filialen: „Wie Zitronen ausgepresst“

Für Fritz zeigt sich die Einfallslosigkeit der Führungskräfte schon im neuen Namen, nach der Fusion: Karstadt undGaleria-Kaufhof seien „einfach auf dem Wühltisch zusammengeworfen“ worden.

Viele der 6.000 Mitarbeiter*innen, die jetzt ihren Job verlieren, haben ihr gesamtes Arbeitsleben bei Karstadt oder Galeria-Kaufhof verbracht - für Fritz eine Zeit voller Fehler auf Führungsebene: „Seit Jahrzehnten werden die Kaufhäuser von ihren Besitzern ausgepresst wie eine Zahnpastatube, dem einen ging es um Immobilien in bester Lage, dem anderen um sein Millionengehalt.“

Mit der Schließung der 62 Filialen sei der Konzern noch nicht über den Berg, so Fritz. Da sich auch Probleme wie Onlinehandel und die wirtschaftlichen Folgen durch Corona* nicht über Nacht erledigen würden, hat sie eine düstere Prognose: „Der Zusammenbruch ist vorprogrammiert.“

Betroffen ist ganz Deutschland: Hier finden Sie die Karte zu den Filialschließungen bei Galeria-Kaufhof-Karstadt.

*Merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.