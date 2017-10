General Motors kündigt Elektroauto-Offensive an

Chevrolet Bolt EV als Basis

+ © Uli Deck Der Chevrolet Bolt EV wird die Basis für weitere vollelektrische Modelle von General Motors. Foto: Uli Deck © Uli Deck

Detroit (dpa) - Der größte US-Autobauer General Motors (GM) will sein Angebot an Elektroautos kräftig ausbauen. Bereits in den nächsten anderthalb Jahren würden zwei weitere vollelektrische Modelle vorgestellt, kündigte der Konzern in Detroit an.