Datenleck bei Google: So viel verdienen die Mitarbeiter des Tech-Unternehmens

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Google zahlt seinen Softwareentwicklern mit Abstand die höchsten Gehälter. Das zeigt eine interne Liste, die tiefe Einblicke in die Gehaltsstruktur des Konzerns gibt.

Mountain View – Geleakte Informationen zeigen die Gehaltsstrukturen bei Google. Laut internen Dokumenten, die dem US-Onlinemagazin Business Insider vorliegen, lag das Durchschnittsgehalt der Mitarbeiter des Tech-Konzerns im vergangenen Jahr bei rund 280.000 Dollar (etwa 252.000 Euro). Darin enthalten sind Aktienpakete und Boni. Das ist viel, aber man darf dabei die exorbitanten Lebenshaltungskosten im Silicon Valley nicht vergessen.

So viel verdienen die Mitarbeiter bei Google

Doch das ist nur ein Ausschnitt. Denn die Daten in dem Google-Dokument beziehen sich auf 12.000 Mitarbeiter, die in einer internen Umfrage freiwillig ihr Gehalt angegeben haben. Zudem wurden nur Daten von Angstellten erfasst, die in den USA arbeiten.

Geleakte Informationen geben tiefe Einblicke in die Gehaltsstruktur bei Google. © xPixieMex/Pond5/imago

Das Dokument offenbart auch enorme Gehaltsunterschiede zwischen den verschiedenen Berufsgruppen. Mit Abstand am besten verdienen demnach Softwareentwickler. Die durchschnittliche Bandbreite des Grundgehalts in dieser Berufsgruppe liegt zwischen 100.000 und 375.000 Dollar, je nach Position und Dauer der Betriebszugehörigkeit. Der bestbezahlte Entwickler der Stufe 7 erhält nach eigenen Angaben allerdings 718.000 Dollar (etwa 647.000 Euro).

Zum Vergleich: Laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit verdient ein Leiter in der Softwareentwicklung in Deutschland durchschnittlich 6750 Euro brutto im Monat. Auf das Jahr gerechnet sind das rund 81.000 Euro.

Google-Chef verdient rund 800 Mal so viel wie der Durchschnitt

Das Spitzengehalt des Softwareentwicklers bei Google liegt mindestens 300.000 Dollar über den Gehältern in anderen Positionen. Der bestbezahlte technische Leiter in der Softwareentwicklung verdient 400.000 Dollar. Die Spitzengehälter in den Bereichen Vertrieb, Forschung, UX-Design sowie Politik und Lobbying bewegen sich dem Bericht zufolge zwischen 300.000 und 377.000 Dollar.

Atemberaubend und exotisch: Die zehn schönsten Fernreiseziele der Welt Fotostrecke ansehen

Laut Business Insider gehören die Google-Mitarbeiter damit zu den Spitzenverdienern der Branche. Allerdings bewegt sich der Chef Sundar Pichai mit seinem Gehalt in ganz anderen Dimensionen: Er erhält fast das 800-fache des Durchschnittsgehalts. Im Jahr 2022 erhielt er ein Gehalt von zwei Millionen Dollar, dazu kamen allerdings noch 218 Millionen Dollar in Aktien. Dabei scheint Google vor großen Herausforderungen zu stehen, das Unternehmen kündigte Anfang 2023 die Entlassung von Tausenden von Mitarbeitern an.