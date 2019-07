Neue Funktion bei Google Maps überrascht - und soll vor Betrügern schützen

Navigieren per Google Maps gehört für viele zum täglichen Leben. Doch was, wenn man nicht selbst am Steuer sitzt? Jetzt will die App besonders Touristen vor Betrügern schützen.

Es ist mehr als ein Jahrzehnt her, dass Google seine beliebte Anwendung Google Maps ins Leben gerufen hat. Am Anfang gab es die nur auf dem Computer - und wurde reichlich bestaunt. Doch inzwischen hat sich Google Maps zum allumfassenden Navigator gemausert - und bietet unter anderem Radrouten, Restaurant-Tipps und interessante Sehenswürdigkeiten.

Extrem praktisch war das Navigieren via Google Maps also schon immer - doch jetzt gibt es eine neue Funktion, die sich gar nicht dem Szenario zuwendet, dass man selbst mit Auto, Fahrrad oder zu Fuß unterwegs ist. Vielmehr geht es um die Fälle, in denen jemand anders fährt - vor allem also in Taxen und anderen Transportmitteln. Dass die nicht in jedem Fall den gewünschten Weg fahren, ist sogar hierzulande bekannt.

Google Maps: Funktion warnt Nutzer vor gefährlichen Situationen

Die neue Funktion heißt übersetzt ungefähr „Abseits der Route-Warnung“ und macht genau das: Warnen, wenn man von der geplanten Route abgekommen ist. Beziehungsweise der Taxifahrer, mit dem man gerade fährt. Vorerst gibt es diese Funktion von Google Maps nur in Indien - gewöhnlich werden diese Features aber in naher Zukunft auch in anderen Ländern wie Deutschland zur Verfügung gestellt.

Nicht nur in Indien haben manche Menschen Angst, dass sie Opfer von Kriminellen werden. Im konkreten Fall bedeutet dies, dass sie der Taxifahrer nicht zum gewünschten Ort bringt. Dies ist in Indien ein besonders riesiges Problem. Überfälle und Vergewaltigungen sind an der Tagesordnung. Die neue Funktion von Google Maps wird dabei nicht die Kriminalität abschaffen - aber sie könnte manche Kriminelle vor ihren Handlungen bewahren.

+ Google Maps mit neuer Funktion: Immer dort ankommen, wo man auch wirklich hin will. © Google

Überwachung in neuer Google-Maps-Version begeistert Nutzer

Konkret wählt man zu Beginn der Fahrt sein Ziel bei Google Maps aus und startet die Überwachung, Gleichzeitig kann der eigene Standort mit Freunden oder der Familie geteilt werden. Weicht der Nutzer - oder das Taxi - mehr als 500 Meter von der besten Route ab, schlägt das Smartphone Alarm.

Sicherlich freuen sich auch in Deutschland viele schon auf die neue Funktion - und sei es nur, um einfach festzustellen, ob sie ein Taxi- oder Uber-Fahrer mit überhöhten Preisen über den Tisch ziehen will.

Und wer bei Google Maps noch zu den Anfängern gehört - wir haben umfassende Tipps zu der Navigations-App. Denn sogar ohne Netz kann man die App mittlerweile nutzen.