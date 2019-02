Grünes Licht für Grube Siegfried: Niedersachsen genehmigt K+S Wiederinbetriebnahme

Giesen/Kassel – Niedersachsens Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) hat die Wiederaufnahme der Kaliproduktion am Standort Siegfried-Giesen im Landkreis Hildesheim genehmigt.

Der Planfeststellungsbeschluss erlaube Investitionen im höheren dreistelligen Millionenbereich und die Schaffung von 500 Arbeitsplätzen, meldete der Kasseler Düngerkonzern K+S. Die Wirtschaftlichkeit müsse aber gewährleistet sein, entscheidend sei auch die Entwicklung des Kali-Marktes. Termine zum Neustart nennt K+S nicht.

Außerdem hat Siegfrid-Giesen konzerninterne Konkurrenz: Parallel werde ein zweiter Standort in Zielitz (Sachsen-Anhalt) geprüft, der wie Siegfried-Giesen Sylvinit- und Hartsalzlager vorweise, hieß es auf Nachfrage. Die Rohstoffe dienen der Produktion von Kalidünger mit Magnesium- und Schwefelanteil. Giesens Vorsprung: Dort gibt es vier Schächte, in Zielitz müssten Schacht und Produktionsanlage neu gebaut werden. Die Genehmigung des LBEG gilt zunächst fünf Jahre.

1987 war Siegfried-Giesen mangels Absatzmöglichkeiten stillgelegt worden – die Wiederinbetriebnahme des Reservebergwerks wäre für K+S die erste seit der Nachkriegszeit. Die Idee, Kumpel des Ende 2018 geschlossenen Bergwerks Siegmundshall bei Sehnde nahe Hannover in Siegfried-Giesen unterzubringen, blieb allerdings eine Idee. Dafür kommt der Neustart zu spät.

Das Projekt ist umstritten: Um die Planfeststellung jetzt perfekt zu machen, hatte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) 2018 den Landkreis Hildesheim verpflichtet, sein Einvernehmen zur Einleitung von Salzabwasser aus der alten und einer neuen Abraumhalde in den nahen Fluss Innerste zu erteilen.

Derartige Anweisungen sind höchst selten. Laut Ministerium waren gegen alle Zweifel von Anliegern und Kreistag die Fragen zur Salzabwasser-Einleitung und möglichen Risiken für Fluss- und Grundwasser geklärt. Das Salzabwasser verschlechtere die Gewässerqualität der Innerste nicht, mittel- bis langfristig gehe die Belastung sogar zurück. Auch Abwasserverwertung in der Produktion soll das möglich machen. Mehr als jetzt schon von der alten Halde in die Innerste fließt – im Schnitt 77 000 m3 pro Jahr – werde dem Leine-Nebenfluss nicht zugemutet, so K+S im November. Der Leine-Nebenfluss bleibe danach noch im Süßwasserbereich – ganz anders als die Werra im osthessischen Kali-Revier.

Kritiker der Bürgerinitiative Giesenschacht sehen die Reaktivierung des Bergwerks zwar als Chance für die Region. Belastungen aus dem Betrieb, aus anrollendem Lkw- und Zugverkehr, aus Bergsenkungen und Schadstoffemissionen der alten und einer neuen, zweiten Abraumhalde will die BI aber so klein wie möglich halten. Weil auch nach Ansicht der Genehmigungsbehörde „die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die hohen Anlagengebäude und die neue Halde“ nicht vollständig auszugleichen ist, soll K+S zahlen: 1,77 Mio. Euro für den Naturschutz im Landkreis Hildesheim.

Zuletzt hatte Siegfried-Giesen Mitte Januar Schlagzeilen gemacht: In 750 Meter Tiefe brannten vier Bürocontainer. Bergleute waren nicht unter Tage. Die Brandursache soll laut K+S in Kürze geklärt werden, der Brandort sei bisher nicht zugänglich gewesen.