Fehler bei Rentenversicherung: Manchen Rentnern winkt eine Erstattung

Von: Lisa Mayerhofer

Etwa 1,1 Millionen Rentnerinnen und Rentner erhalten den Grundrentenzuschlag. (Symbolfoto) © Cavan Images/Imago

Wer trotz jahrzehntelanger Arbeit nur eine geringe Rente bekommt, hat unter Umständen Anspruch auf den Grundrentenzuschlag. Dabei kann es nun zu Erstattungen kommen.

Berlin – Etwa 1,1 Millionen Rentnerinnen und Rentner erhalten den Grundrentenzuschlag. Er soll das Einkommen von Ruheständlern mit langen Pflichtversicherungszeiten und dennoch kleinen Renten verbessern. Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde der Zuschlag sogar rückwirkend zum 1. Januar 2021 steuerfrei gestellt.

Steuerfreie Grundrente: Deutsche Rentenversicherung arbeitet an Korrektur

Das bedeutet, dass die Förderung den Beziehenden in voller Höhe zur Verfügung steht. Das Problem: „Da die Steuerbefreiung erst Ende letzten Jahres eingeführt wurde, war die Deutsche Rentenversicherung Anfang dieses Jahres noch nicht in der Lage, die elektronischen Daten korrekt an das Finanzamt zu übermitteln“, sagt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler. Darum berechnen Finanzämter derzeit trotz der Gesetzesänderung noch Steuern auf den Zuschlag.

Die gute Nachricht: Laut dem Bund der Steuerzahler arbeitet die Deutsche Rentenversicherung bereits an der Korrektur der falsch überlieferten Daten. Wer aufgrund der fehlerhaften Daten Steuern nachzahlen musste, kann sich also darauf verlassen, dass dieser Umstand korrigiert wird. Bereits bestandskräftig gewordene Steuerbescheide werden durch die Finanzämter geändert. Bis dahin müssen Rentnerinnen und Rentner, die ohnehin nur eine geringe Rente beziehen, allerdings mit weniger Geld auskommen.

Steuerfreier Grundrentenzuschlag: Was betroffene Rentner jetzt tun sollten

Der Bund der Steuerzahler rät Ruheständlern mit Grundrentenzuschlag für die Veranlagungszeiträume 2021 und 2022 zu prüfen, ob in dem gemeldeten Rentenbetrag für die Bruttojahresrente auch der Grundrentenzuschlag enthalten ist. Bei einer korrekten Übermittlung müsste der Zuschlag gesondert ausgewiesen sein. Ist das nicht der Fall, sollten Rentner „in ihren Steuererklärungen ergänzende Angaben machen und auf die Steuerfreiheit des Grundrentenzuschlags hinweisen“, empfiehlt Daniela Karbe-Geßler. (lma/dpa)