Grundsteuer: Eigenheimbesitzer müssen wohl mit Kostenexplosion rechnen – vor allem ein Modell betroffen

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Die Grundsteuerreform könnte für Eigenheimbesitzer teuer werden - wenn alle Erklärungen abgeliefert sind, kann genauer berechnet werden © picture alliance/ Christophe Gateau

Grundsteuer für Eigenheimbesitzer: Das Finanzamt Bielefeld legt eine Modellrechnung vor. Erste Bescheide lassen Ärger erahnen.

Berlin/ Bielefeld - Die Grundsteuer wird für Eigenheimbesitzer in Bielefeld durchschnittlich um 33 Prozent teurer, wenn die Grundsteuerreform ab Januar 2025 greift. Das soll das Finanzamt Bielefeld berechnet haben, die Zahlen dazu liegen dem Spiegel vor. Geschäftsimmobilien sollen demnach aber um ein Drittel billiger werden. Ab 2025 soll die Grundsteuer in Deutschland neu berechnet werden. Im Rahmen dieser Reform müssen bundesweit fast 36 Millionen Grundstücke mit Hilfe von Eigentümerangaben neu bewertet werden.

Laut Spiegel berechnen die Finanzämter in den Kommunen derzeit die voraussichtlichen Grundsteuer. Die Grundsteuern sollen nach dem Willen des Gesetzgebers zwar „aufkommensneutral“ sein, doch es werde Gewinner und Verlierer geben - nicht nur in Bielefeld. Vor allem Eigenheimbesitzer, die unter das sogenannte Bundesmodell fallen, sind betroffen. Es gilt in NRW, Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Nicht alle Länder müssen dabei gleiche Kriterien anwenden: Während die meisten das kritisierte Modell des Bundes nutzen, haben Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen und Niedersachsen eigene Berechnungsmethoden entwickelt.

Grundsteuer-Reform: So viel teurer wird es für Eigenheimbesitzer

Proberechnungen bisher konnten demnach nicht auf valide Daten zurückgreifen - nun liegen aber viele Grundsteuererklärungen vor, und die Finanzämter können genauere Prognosen abgeben. Jede Gemeinde, jedes Bundesland könnte allerdings auf andere Ergebnisse kommen - das System der Grundsteuer ist komplex.

Die Modellrechnung aus Bielefeld Daten: Einfamilienhaus, 20 Jahre alt, 140 Quadratmeter Wohnfläche Anstieg der Steuer: von bislang 550 Euro jährlich auf 830 Euro ab Januar 2025

Andere Modellrechnungen seien bereits zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Nicht nur Eigenheimbesitzer in Bielefeld dürften demnach höhere Steuerbescheide bekommen.

Greifen wird die Steuerreform ab 2025. Was die Finanzämter dabei aber derzeit noch ausbremst: Noch immer haben längst nicht alle ihre Grundsteuererklärungen abgegeben. Noch führe das Modell häufig dazu, dass die Belastungen für Wohnimmobilien stärker steigen als die für Gewerbeimmobilien. Doch es gibt gewisse Spielräume, die sich noch nutzen ließen. Sachsen und das Saarland haben dem Spiegel zufolge das Modell deshalb bereits frühzeitig mit neuen Messzahlen modifiziert, um für Ausgleich zwischen Gewerbe- und Wohnimmobilien zu sorgen. Eine sogenannte Öffnungsklausel macht das für alle Länder im Bundesmodell möglich.

Grundsteuermodell: Diese Faktoren fließen in die endgültige Berechnung ein

Für die Kommunen ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen. Wie viel die einzelnen Eigentümer künftig zahlen müssen, ist noch offen - das hängt von den sogenannten Hebesätzen der Gemeinden ab. Die Gemeinden sollen darüber ihre Einkünfte stabilisieren, Bürgerinnen und Bürger aber auch nicht zu stark belasten. Zwischen Wohn- und Gewerbeimmobilien wird hier nicht mehr differenziert.

So funktioniert das neue Grundsteuermodell im Einzelnen:

Den individuellen Grundsteuerwert erfahren Immobilienbesitzer von den Finanzämtern, den diese nach Abgabe der Grundsteuererklärung festlegen.

Der Wert wird Messzahlen multipliziert, die im Bundesmodell für Immobilienarten festgelegt sind. Bundesländer können hiervon über die so genannte Öffnungsklausel abweichen, auch unterschieden nach Wohn- und Gewerbeimmobilien.

Zuletzt wird dieser Wert mit dem Hebesatz der Gemeinde multipliziert.

Quelle: Spiegel.de

Wer in den vergangenen Wochen bereits Post zur Neubewertung der Immobilie vom Finanzamt bekam, erlebte oft eine böse Überraschung. Viele Immobilien wurden deutlich höher bewertet. Verbände empfehlen, im Zweifel Einspruch einzulegen - und wollen selbst klagen. (dpa/kat)