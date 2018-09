Günstig Kredit aufnehmen: Mit diesen sechs Tipps klappt‘s

Der anhaltende Niedrigzins ist verlockend, deshalb möchten Sie einen Kredit aufnehmen? Diese Tipps zeigen, worauf es dabei ankommt – lesen Sie hier mehr!

Seit Jahren bieten Banken günstige Kredite mit Tiefst- und sogar Null-Zins an. Das macht viele Wunschträume – wie ein eigenes Haus oder ein neues Auto – bezahlbar. Dennoch sollten Sie bei der Planung und der Wahl des Finanzierungspartners sorgfältig vorgehen, um einen möglichst günstigen Kredit aufzunehmen. Diese Tipps helfen Ihnen, sich einen Überblick zu verschaffen und die besten Konditionen zu bekommen.

Ihre Voraussetzungen prüfen

Wenn Sie einen Kredit bei einem seriösen Finanzierungspartner erhalten wollen, müssen Sie folgende Bedingungen erfüllen:

gemeldeter Wohnsitz in Deutschland

mindestens 18 Jahre alt

ein regelmäßiges Einkommen

Wenn Sie selbstständig sind, muss Ihr Einkommen zur gewünschten Kredithöhe und zur monatlichen Ratenbelastung passen. In der Regel verlangen Banken bei der Kreditvergabe Einsicht in die Umsätze der letzten Monate. So haben Sie bessere Chancen, wenn Sie schon länger als Selbstständiger tätig sind.

Eigene Bonität prüfen und verbessern

Wer einen Kredit aufnehmen möchte, sollte vorerst seine eigene Kreditwürdigkeit prüfen. Dies geht mittlerweile online, kostenlos und unkompliziert. Die entsprechende Auskunft zeigt Ihnen, was Ihre Bonität negativ beeinflusst und wie Sie sie verbessern können. Falsche oder veraltete Angaben sollten Sie deshalb vor der Kreditbeauftragung anpassen – und somit Ihre Chancen auf einen günstigen Kredit erhöhen.

Angebote online vergleichen

Nehmen Sie sich Zeit, verschiedene Kredit-Angebote online zu vergleichen! Denn Unterschiede können von Bank zu Bank mehrere Hundert Euro ausmachen. Verhandeln Sie gegebenenfalls nach und beachten Sie auch den Effektivzins. Entscheiden Sie sich anschließend für die Bank, die Ihren Wunschkredit am günstigsten anbietet.

Passende Kreditform wählen

Bei Darlehen sind Zinsen zwar günstiger, Ihre Flexibilität bei der Rückzahlung ist jedoch eingeschränkt – und es fallen zusätzliche Kosten für die Eintragung von Grundschulden an. Ratenkredite sind etwas teurer, aber dafür ist keine Kreditsicherheit nötig. In diesem Fall können Sie Sondertilgungen ohne Zusatzkosten oder günstiger vereinbaren. Klären Sie daher immer den Verwendungszweck mit Ihrer Bank ab.

Zu zweit Kredit aufnehmen

Mit einem zweiten Kreditnehmer – etwa einem Verwandten oder Ihrem Partner – wird es günstiger! Das gilt vor allem beim Darlehen. Denn: Durch das doppelte Einkommen verringert sich das Risiko, dass Kreditraten an Ihre Bank ausfallen. Das verbessert auch Ihre Bonität und Ihr Geldgeber belohnt Sie mit einer höheren Kreditsumme und günstigeren Zinsen.

Sondertilgungen vereinbaren

Sondertilgungen sind eine gute Möglichkeit, Zinsen zu sparen. Wenn Sie unerwartet Geld erhalten, zum Beispiel aus einer Erbschaft, können Sie dank dieser Vereinbarung Ihre Raten schneller abbezahlen. Somit verkürzen Sie die Kreditlaufzeit und senken die Zinskosten. Wichtig: Ein Sondertilgungsrecht ist nicht selbstverständlich – klären Sie das mit Ihrem Geldinstitut im Voraus ab.

Den Kredit umschulden

Wenn Sie mehr als einen Kredit aufnehmen, sind die monatlichen Ratenzahlungen eine recht große Belastung für Ihren Geldbeutel. Sie können Ihre laufenden Darlehen umschulden: Ihre alten Kredite lösen Sie durch eine neue Anleihe mit günstigeren Konditionen auf. Dabei entscheiden Sie selbst über die Länge des Darlehens und die Höhe der Ratenzahlungen.

Achten Sie dennoch darauf, dass die künftigen Kosten (Zinsen und Monatsraten) Ihre Ersparnisse durch den neuen Kredit nicht übersteigen – nur dann ist eine Umschuldung sinnvoll. Vor allem Banken für Raten- oder Dispokredite bieten eine solche Option an. Aktuelle Konditionen zu vergleichen, lohnt sich auch in diesem Fall.