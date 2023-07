Habeck: Zusammenarbeit mit Indien ausbauen

Wirtschaftsminister Robert Habeck will enger mit Indien zusammenarbeiten. © Kay Nietfeld/dpa

Der Wirtschaftsminister sieht viel Potenzial in einer engeren Zusammenarbeit mit Indien, besonders bei Erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff.

Berlin - Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck strebt eine engere Zusammenarbeit Deutschlands mit Indien an. Der Grünen-Politiker teilte vor Beginn einer dreitägigen Reise nach Indien mit, Indien sei mit über 1,4 Milliarden Menschen mittlerweile das einwohnerstärkste Land der Welt und damit ein starker Wachstumsmarkt im indopazifischen Raum.

„Die Reise steht damit auch im Zeichen von mehr Resilienz und mehr Diversifizierung. Eine engere Zusammenarbeit gerade bei Erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff birgt viel Potenzial für beide Seiten und kann unsere Resilienz und Wirtschaftssicherheit erhöhen.“

Deutschland ist auch als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und früherer Abhängigkeiten von Russland bei Gaslieferungen bemüht, Lieferwege breiter aufzustellen. In Asien sollen neben China auch andere Märkte wie Indien mehr in den Blick genommen werden. Die Bundesregierung sieht in Indien viel Potenzial für eine vertiefte Kooperation bei der Energiewende.

Habeck fliegt heute zunächst in die indische Hauptstadt Neu Delhi, wo am Donnerstag Gespräche mit indischen Regierungsvertretern auf dem Programm stehen. Von dort geht es weiter nach Mumbai. Am Samstag wird Habeck am G20-Energieministertreffen in Goa teilnehmen. Indien hat derzeit die G20-Präsidentschaft inne. dpa