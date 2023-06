Hackerangriff auf Sparkassen-Tochter – Tausende Mitarbeiter nach Hause geschickt

Von: Bettina Menzel

Teilen

Wegen eines Hackerangriffs auf die Sparkassen-Tochter Leasing AG können tausende Mitarbeiter und Kunden nicht mehr auf das System zugreifen (Symbolbild). © Piero Nigro/aal.photo/IMAGO/Symbolbild

Die Sparkassen-Tochter Deutsche Leasing AG wurde Opfer eines schweren Hackerangriffs. Sowohl Kunden als auch Mitarbeiter haben keinen Zugriff mehr aufs System.

Bad Homburg – Auf die Sparkassen-Tochter Deutsche Leasing AG gab es einen schweren Hackerangriff. Über 2.500 Mitarbeiter wurden am Montag und Dienstag wegen laufender Ermittlungen gebeten, nicht ins Büro zu kommen. Auch die Kunden – insbesondere Mittelständler – können nicht auf die Systeme zugreifen. Wann die IT-Systeme wieder hochgefahren werden können, sei noch nicht absehbar, teilte eine Unternehmenssprecherin laut Handelsblatt-Informationen am Dienstagabend (6. Juni) mit. Cyberangriffe sind in Deutschland auch angesichts des Ukraine-Kriegs eine wachsende Bedrohung.

Ausmaß des Schadens unklar: Hackerangriff auf Sparkassen-Tochter bereits am Samstag entdeckt

Wer für die Attacke verantwortlich war und welche Motive dahintersteckten, war zunächst unklar. Eine Lösegeldforderung sei bislang nicht eingegangen, teilte die Unternehmenssprecherin mit. Ebenso sei das gesamte Ausmaß des Schadens noch Gegenstand der Ermittlungen, etwa ob die Hacker Daten abgreifen konnten. Es sei noch nicht absehbar, wann die Mitarbeiter wieder ins Büro geholt werden können, hieß es weiter.

Bereits am Samstag hätten interne Sicherheitssysteme den unerlaubten Zugriff bemerkt, so eine Mitteilung auf der Homepage des Konzerns. Gemäß Notfallplan habe man umgehend reagiert und den Zugriff auf die Systeme abgeschaltet. „Aktuell können wir auf einen großen Teil unserer IT-Systeme und unserer Daten nicht zugreifen“, so die Mitteilung weiter. „Seit dem Wochenende arbeiten wir mit externen IT-Sicherheitsberatern unter Hochdruck daran, den Angriff zu analysieren und Spuren zu sichern.“ Die relevanten Ermittlungsbehörden seien eingebunden. Zunächst war auch das E-Mail-System nicht erreichbar, dieser Schaden ist nach Handelsblatt-Informationen mittlerweile behoben.

Hackerangriff kein Einzelfall: Deutsche Sicherheitsbehörden warnen vor hoher Bedrohungslage im Cyberraum

Die Bedrohungslage im Cyberraum ist in Deutschland laut Sicherheitsbehörden hoch. Hackerattacken können Unternehmen wie zuletzt den Dax-Konzern Rheinmetall oder die Autowerkstatt ATU treffen, aber auch Gemeinden, Regierungen oder kritische Infrastruktur. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld funktionierten beispielsweise im vergangenen Jahr wegen einer Attacke 207 Tage lang wichtige Bürger-Dienstleistungen nicht. Bei einer groß angelegten globalen Cyberangriffswelle zu Beginn des Jahres war eine mittlere dreistellige Zahl von öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen in Deutschland betroffen, wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mitteilte.

Nach Angaben des BSI-Vizepräsidenten, Gerhard Schabhüser, schrammte die Bundesrepublik im vergangenen Jahr zudem in zwei Fällen nur knapp an einer Krise vorbei. Ein russischer Angriff auf ein Satellitensystem habe auch die Fernwartung vieler Windkrafträder in Deutschland lahmgelegt. Zum anderen sei die Versorgung mit Benzin und Mineralöl im Nordosten Deutschlands durch einen vermutlich pro-westlichen Hackerangriff auf die Deutschland-Tochter des russischen Energiekonzerns Rosneft gefährdet worden. Cyberangriffe sind Teil der hybriden Kriegsführung Russlands.