„Mogelpackung“: Heftiger Streit um bayerisches Bier aus Hessen – Jetzt muss ein Gericht entscheiden

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Seit 2011 wird in Lich in Kooperation mit der Ettaler Klosterbrauerei der ueberwiegende Teil vom Benediktiner Weissbier nach Ettaler Originalrezept gebraut. © Manfred Segerer/Imago

Das „Benediktiner“-Bier wird mit Bildern aus Bayern beworben – aber in Hessen gebraut. Ein Gericht muss nun entscheiden, ob das Herkunftstäuschung ist.

München – Das Benediktinerkloster in Ettal mit Barockkirche, im Hintergrund ein Alpenpanorama – mit dieser bayerischen Idylle wird das „Benediktiner“-Bier der Bitburger Brauereigruppe beworben. Nur: Gebraut wird das Bier in der hessischen Licher Brauerei. Das Landgericht München muss nun entscheiden, ob das rechtens ist. Eine Entscheidung soll am 14. Juli verkündet werden.

„Benediktiner“-Bier: Vorwurf eines „verbrauchertäuschenden Eindrucks“

Der Abmahnverein „Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs“ hat laut Mitteilung des Gerichts Klage wegen Herkunftstäuschung eingereicht. Die Zentrale wendet sich dem Gericht zufolge gegen die „aus ihrer Sicht irreführend gestaltete Produktausstattung und die Bewerbung eines Flaschenbiers“.

Denn die Werbung mit dem Benediktinerkloster in Ettal und den bayerischen Alpen erwecke den „verbrauchertäuschenden Eindruck“, dass es sich dabei um ein in Bayern produziertes Produkt handeln würde. Das Bier werde jedoch in Hessen gebraut.

Herkunftstäuschung: Brauerei wehrt sich gegen Vorwürfe

Die Brauerei wehrt sich gegen die Vorwürfe: Die Hinweise auf Ettal seien zulässig, da sich dort der Geschäftssitz des Unternehmens befinde. Das Bier werde zudem aufgrund eines Vertrags mit dem Benediktinerkloster in Ettal nach dessen Rezept und unter dessen Kontrolle gebraut.

Es ist nicht das erste Mail, dass sich die Brauerei Kritik an ihrem Marketing gefallen lassen muss: Schon 2015 berichtete die Satiresendung „Quer“ des Bayerischen Rundfunks darüber unter dem Titel: „Bayerische Mogelpackung: Ettaler Klosterbier in Hessen gebraut“. „Eine Unverschämtheit“, befand der Chef der Ettaler Klosterbrauerei, Pater Johannes Bauer, damals den Beitrag im Merkur. „Auf jeder Flasche steht deutlich drauf, wo das Bier gebraut wird.“