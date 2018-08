Bereits in zwei deutschen Städten: McDonald's nimmt gravierende Änderung vor

Bereits in zwei Städten hat McDonald's bereits eine einschneidende Änderung vorgenommen. Was der Fast-Food-Riese ab September plant:

Heidelberg - Die Stadt Heidelberg sagt gemeinsam mit vielen Cafés dem Einwegbecher den Kampf an. Nun ist auch der Fast-Food-Riese McDonald‘s mit von der Partie! Wie HEIDELBERG24* berichtet, schließen sich ab September alle Heidelberger Filialen dem Pfandsystem der Firma ,ReCup GmbH' an.

Der Fast Food-Gigant hat bereits das System mehrere Monate in den Augsburger Geschäften getestet. „Heidelberg ist bundesweit die zweite Stadt, in der McDonald’s die Mehrwegbecher testweise einführt“, schreibt die Stadt Heidelberg in einer Mitteilung. Ob nun auch andere Filialen in anderen Städten auf den Geschmack kommen, ist derzeit noch unklar.

Das Pfandsystem

Der „reCup“ ist ein Mehrwegbecher aus recycelbarem Kunststoff in zwei verschiedenen Größen, der gegen einen Euro Pfand beim Kauf eines Kaffees erhältlich ist. Der leere Becher kann bundesweit bei allen beteiligten Firmen wieder zurückgegeben werden.

Erschreckende Bilanz der Einwegbecher

In Deutschland werden jede Stunde 320.000 Einwegbecher für den Kaffee für unterwegs verbraucht. Im Jahr sind das fast drei Milliarden Becher! Schätzungen sprechen von einer Nutzungsdauer von 15 Minuten. Danach landen die Becher entweder in den öffentlichen Mülleimern.

Die Einwegbecher-Flut nimmt jährlich zu. Die Unmengen an Einwegverpackungen bedeuten auch einen immensen Ressourcenverbrauch. Dieser könnte ganz einfach vermieden werden, wenn stattdessen Mehrwegbecher oder -tassen verwendet würden.

jol

*HEIDERLBERG24 ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.