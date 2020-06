Zukunft des Knorr Werks in Heilbronn gesichert - aber mit Folgen für Mitarbeiter

Das Knorr Werk in Heilbronn bleibt bestehen! Nach fünfmonatigen Verhandlungen wurden die neuen Verträge am Mittwoch unterschrieben.

Heilbronn - Was lange währt, wird endlich gut. So oder so ähnlich könnte man die Rettung des Knorr Werks in Heilbronn zusammenfassen. Nach rund fünfmonatiger Verhandlungen wurden am heutigen Mittwoch, 17. Juni, die neuen Verträge Vertretern der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten und des Unternehmens Unilever unterzeichnet.

Die Verträge sichern das Bestehen des Heilbronner Knorr Werks für die nächsten zehn Jahre. Doch was bedeutet das für die Mitarbeiter? Schon im Vorfeld war klar geworden, dass diese für eine Standortsicherung einige Abstriche in Kauf nehmen müssen. echo24.de* erklärt die Hintergründe der Knorr Rettung und was die Verträge für die Zukunft des Standorts bedeuten.

