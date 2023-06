Habecks Heiz-Gesetz: Das Baujahr könnte beim Heizungs-Tausch entscheidend werden

Von: Markus Hofstetter

Das geplante Gebäudeenergiegesetz könnte leicht entschärft werden. So gibt es Überlegungen, dessen Anwendung für ältere Gebäude zu verschieben.

Berlin – Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) wird aktuell in Bundestag und Bundesrat diskutiert. Wie genau es in Kraft treten wird, ist angesichts der Debatte in den beiden Gremien noch völlig offen. So wollen die Bundesländer zum Beispiel Ausnahmen für alle Rentner.

Heiz-Gesetz: Baujahr könnte beim Heizungs-Tausch entscheidend werden

Doch offenbar können auch Besitzer älterer Immobilien unter Umständen auf eine Galgenfrist hoffen. Wie die Welt am Sonntag erfahren haben will, gab es am Donnerstag (1. Juni) bei einem Treffen des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) mit Vertretern des Handwerks, der Heizungsindustrie und der Energieberaterbranche Überlegungen, dass vor 1995 gebaute Häuser erst ab dem Jahr 2025 unter die Regeln des neuen Heizungsgesetzes fallen sollen. Diese mögliche Verschiebung würde damit für rund 70 Prozent des gesamten Gebäudebestandes gelten.

Es gibt Überlegungen, bei älteren Häusern die Anwendungen des Gebäudeenergiegesetzes zu verschieben. © Agentur Kröger/imago

Hintergrund ist, dass seit der Novelle der Wärmeschutzverordnung im Jahr 1995 die Häuser vergleichsweise gut gedämmt und damit in vielen Fällen bereits für den Einbau einer Wärmepumpe geeignet sind. In diesen Gebäuden könnten die Regeln zum Wärmepumpeneinbau schon etwa Mitte 2024 umgesetzt werden, hieß es in der Runde.

Gebäudeenergiegesetz soll erst im Sommer in Kraft treten

Zudem wäre es aus Sicht der Experten auch von Vorteil, wenn das neue Heizungsgesetz nicht mitten in der Heizperiode am 1. Januar in Kraft tritt, sondern erst im Sommer. Denn im Winter treten die meisten Heizungsschäden auf, bei denen dann die neuen Regelungen angewendet werden müssten. Die Handwerker könnten damit vor sehr große Herausforderungen gestellt werden.

Allerdings handelt es sich dabei laut der Welt am Sonntag nur um erste Überlegungen. Inwieweit diese in das neue Gesetz einfließen werden, ist noch völlig offen.



